中国国家能源局原副局长刘宝华一审判13年

受贿超7073万（人民币，下同，约1515万新元）的中国国家能源局原党组成员、副局长刘宝华，一审被判有期徒刑13年，并处罚金300万元。

据青岛市中级人民法院官方微博消息，青岛市中院今天（16日）上午对刘宝华受贿案一审公开宣判，作出上述判决，并对扣押、查封在案的赃款赃物及孳息依法追缴，上缴国库。

法院审理查明，2000年至2020年，刘宝华利用职务便利，或职权、地位形成的便利条件，为相关人员在企业改制、公司经营、项目承揽、子女入学等方面谋取利益或不正当利益，单独或伙同他人非法收受财物共计折合人民币7073万余元。

法院认为，刘宝华非法收受他人财物，数额特别巨大，构成受贿罪；鉴于有立功情节且具有重大立功表现，到案后能如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，具有坦白情节，认罪悔罪，案发后积极退赃，涉案赃款赃物已全部追缴，具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，依法可从轻处罚，遂作出上述判决。

59岁的刘宝华是河北宁晋人，曾在中国水利电力部、能源部、电力部等单位任职。2003年至2013年，他担任国家电监会市场监管部副主任、主任。2013年，刘宝华出任国家能源局市场监管司司长，2017年升任国家能源局副局长。

担任国家能源局副局长期间，刘宝华分管电力司、核电司、市场监管司、电力安全监管司、派出能源监管机构、中国核电发展中心、大坝安全监察中心、电力可靠性管理和工程质量监督中心。

刘宝华2020年10月落马，中共中央纪委国家监委去年4月宣布，对他严重违纪违法问题进行立案审查调查，决定给予开除党籍和公职处分。去年10月案件开庭审理，刘宝华当庭表示认罪悔罪，法院今天作出公开宣判。