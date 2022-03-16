青海省无线电管理办公室原主任雷丙全被双开

据青海省纪委监委消息，经中共青海省委批准，省纪委监委对青海省无线电管理办公室原党委书记、主任雷丙全（副厅级）严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予雷丙全开除党籍处分，由省监委给予其开除公职处分。

根据中央纪委国家监委网站发布的通报，经查，雷丙全身为中共党员领导干部，在担任省政府办公厅行政处处长和省无线电管理办公室党委书记、主任期间，丧失理想信念，背弃初心使命，违反政治纪律，对抗组织审查；无视中央八项规定精神，长期收受礼品礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；违反廉洁纪律，将本人应支付的费用由他人支付；违反群众纪律，在管理、服务活动中违反有关规定收取费用；违反国家法律法规，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪。

通报指出，雷丙全违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，经中共青海省纪委常委会会议研究并报中共青海省委批准，决定给予雷丙全开除党籍处分，由省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，现年58岁的雷丙全是陕西渭南人，在职大学学历，1983年7月参加工作，1992年12月加入中国共产党。

雷丙全1994年进入青海省商业厅对外律师事务所商务法律分所副主任；1995年9月至1997年3月在青海省贸易厅社会商贸指导处任副处长；1997年3月至2000年9月任青海省五金交电化工公司副总经理；2000年9月至2002年12月，雷丙全在青海华侨大厦先后任副总经理、总经理；

雷丙全从2002年12月进入青海省政府办公厅任行政处副处长；2003年9月至2004年9月任青海省政府驻北京办事处副处级干部；2004年9月至2005年5月任青海省无线电管理办公室副主任；2005年5月至2012年11月任青海省政府办公厅行政处处长；

雷丙全2012年11月至去年11月一直在青海省无线电管理担任办公室主任，其间于2016年4月担任青海省无线电管理办公室党委书记；

去年11月，雷丙全被免去青海省无线电管理办公室主任职务；隔月免去青海省无线电管理办公室党委书记职务。