下午察：中国男星邓伦三小时成素人？

中国又有明星因偷逃税被罚，这次翻车的是90后男演员邓伦。从极具潜力的男星到人设崩塌的素人，历时仅约三小时。

央视新闻昨天报道，上海市税务局第四稽查局发现邓伦涉嫌偷逃税款，对其开展了全面深入的税务检查。

经查，邓伦在2019年至2020年间，通过虚构业务转换收入性质进行虚假申报，偷逃个人所得税4765.82万元（人民币，下同，1023万新元），其他少缴个人所得税1399.32万元。在检查过程中，邓伦主动补缴税款4455.03万元，同时主动报告税务机关尚未掌握的涉税违法行为。

综合考虑上述情况，上海市税务局第四稽查局对邓伦追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计1.06亿元。上海市税务局有关负责人介绍，本次1.06亿元罚款中，对主动自查补缴的4455.03万元，处0.5倍罚款计2227.52万元；对未主动自查补缴的310.79万元，处四倍罚款计1243.16万元。

这是继范冰冰、郑爽、薇娅后，税务系统给明星开出的又一张过亿罚单。

流量小生人设崩塌

据上海税务局官网，有关负责人就邓伦偷逃税案件答记者问时说：“在去年以来开展的文娱领域税收综合治理中，通过税收大数据分析发现，邓伦存在涉嫌偷逃税问题，且经税务机关提醒督促仍整改不彻底，遂依法依规对其进行立案并开展了全面深入的税务检查。”

被曝偷逃税足以断送中国艺人的娱乐事业，而邓伦已被官方督促整改，却仍铤而走险，从官方强调的“德艺双馨”角度看，道德上必然是罪加一等。

“邓伦被提醒督促后仍整改不彻底”“邓伦们切忌疯狂试探法律底线”等话题昨天冲上热搜。不少网民表示震惊，因为邓伦一向给人的印象是工作勤奋、人品好，怎么会偷逃税，甚至被提醒督促后仍整改不彻底？

邓伦出演《香蜜沉沉烬如霜》 （视频截图）

1992年出生于河北省石家庄市的邓伦，毕业于上海戏剧学院表演系。他于2012年出演首部电视剧《花非花雾非雾》，正式踏入演艺圈，此后又相继出演《新京华烟云》《爱情上上签》《十五年等待候鸟》《欢乐颂2》等，但事业上没有什么大突破。

直到2017年，邓伦凭借《香蜜沉沉烬如霜》才真正走红。此后，虽然他出演的电视剧不多，但却在《密室大逃脱》《我是大侦探》《极限挑战第六季》等热播综艺上频频亮相。他在节目上胆小又搞笑、负责任又睿智的表现吸粉无数。

此外，邓伦成名后不忘本，热心回老家帮发小当伴郎等“事迹”，为他积攒下了一定的路人缘，让粉丝对他的人品称赞。邓伦微博号被封前，拥有超4000万粉丝，其签名写着：“好好做人，认真演戏”——而如今，这句话成为不少网民用来搞笑的梗。

邓伦微博签名是“好好做人，认真演戏！”——而如今，这句话成为不少网民用来搞笑的梗。（微博截图）

官媒批评 品牌割席

邓伦偷逃税的新闻不仅被不少官媒报道转载，《人民日报》、央视新闻、《中国新闻周刊》还轮番发评论谴责邓伦及明星逃税的行径。

《人民日报》指，由于邓伦被提醒督促后仍整改不彻底，有关部门才依法立案并开展全面深入的税务检查，“提醒督促就是改错机会，倘若执迷不悟，只会等来法律亮剑，无疑是自断出路。税法遵从，不是一场儿戏，也没有空子可钻。”

央视新闻批评：“邓伦被提醒督促后仍整改不彻底，既暴露出抱存侥幸心理，也折射出不把税法尊严放在眼里，不把监管权威放在心上的畸形心态。国家正加大税收综合治理力度，且强化运用技术手段，偷逃税注定徒劳。这也警醒一些演艺人员，艺术之路要想走下去，遵纪守法是前提。丧失基本的守法伦理，再风光的演艺事业也会被‘熔断’！”

《中国新闻周刊》则告诫：“艺人们要明白，一旦涉及底线事情被曝光，代言迅速会撤，账号迅速会删，内容迅速会下架，而跟着你一路走来的粉丝也会慢慢散去，最终曾经喊出的豪言壮语，都会变成泡影。”

《中国新闻周刊》所说的“迅速”不是危言耸听。有网民整理了昨天“邓伦沦陷”的时间线：央视下午16时曝出邓伦偷逃税，邓伦16时45分道歉，邓伦抖音、工作室微博16点58分被封，邓伦微博18点18分被封，邓伦超话（微博的超级话题，即共同兴趣的人集合形成的圈子）19时22分被封禁。

与邓伦有合作的品牌更以迅雷不及掩耳之势割席。反应最快的智能家电品牌云米，在央视曝出邓伦偷逃税后仅八分钟，就发声明终止与邓伦的合作关系。

智能家电品牌云米在邓伦被曝逃税八分钟后，发声明与其割席。（微博截图）

而就在两个小时前，云米还预告了邓伦将参加2022云米春季战略新品发布会。从预告到解约仅用了两小时，被网网民调侃“创下最快解约纪录”“邓伦获得两小时代言人体验卡”。

云米之后，多个品牌也迅速和其划清界限，久久丫、清扬、欧莱雅、桂格发文与其停止合作；雪花秀在微博悄悄撤下与邓伦有关的宣传物料；菜鸟裹裹、天味食品发布声明称合作此前已到期，与其撇清关系。

被大数据分析扫到？

艺人频频翻车，企业也步步为营。有企业负责人说：“作为企业，我们无权干预艺人的工作，更没有监督他们的权利，所以面对这样的情况只能更小心谨慎处理，哪个艺人在一段时间内资源获得较多，曝光度快速增多时，我们都会将风险上调一个等级……甚至部分企业还会通过专业评估公司来对即将签约的艺人进行风险评估，最终敲定合作方式和周期。

此外，越来越多企业选择代言人只出现在活动广告和宣传推广中，而不再直接登上产品本身。该负责人解释：“宣传海报删了就删了，印产品上一下子全国下架，什么企业都扛不住。”

企业的如履薄冰，也是因为没有预先发现隐患的有效工具。此次邓伦逃税，并非被人举报，而是官方通过大数据分析时发现的。去年网红主播薇娅偷逃税事件后，浙江省税务局官方通报显示，案件是经税收大数据分析发现。邓伦成为被大数据分析“扫到”的第二个知名明星。

中国流量主播薇娅去年也是被大数据分析发现偷逃税。（互联网）

据《中国新闻周刊》介绍，中国税收大数据来源是以申报系统数据和其他征管系统数据为主，具备覆盖税种齐全、动态性强以及跨平台交互信息等特点。在数据应用层面，将机器学习、云计算以及数据挖掘等技术综合应用于税收征管和经济分析等领域是目前的主流趋势。

数据后台掌握大量的税收数据，纳税人从设立到注销的整个周期中的申报数据、缴款数据、发票数据、涉税违法违章等数据等都被系统掌握。

江苏省去年10月19日召开有关深化税收征管改革实施方案新闻发布会，江苏省税务局大数据和风险管理局局长卢李华当时说，江苏省税务局拥有近2000亿条税收大数据，根据数据对纳税人进行画像，开发了一千多个税收风险指标模型，对纳税人进行全面体检。

这些指标模型就像机械筛子，不停对纳税人进行过滤筛选。前有薇娅，后有邓伦，都是被这样过滤筛选后发现的问题。

官方加强力度审查打击逃税行为

邓伦逃税的手段是“虚构业务转换收入性质进行虚假申报”，在知乎网站认证为“陈律师”的网民解释，这种手法主要是于利用中国税制中关于不同性质收入适用税率的差别来降低税负。一些别有用心者会通过虚假申报的方式，隐瞒收入的真实来源，将应税收入尽可能地往低税率项目上靠。

在今年两会（全国人大与全国政协年会）期间，多位代表委员已谈到明星、主播偷逃税问题。全国政协委员、致公党上海市委专职副主委马进就说，加强对主播的税收监管，对正在转型新经济模式非常重要，对头部主播的处罚将起到警示作用，会使得新经济模式健康公平发展；全国政协委员、中国广播艺术团说唱团演员巩汉林还批评，明星收入几千万、上亿还在偷税漏税，“完全给中国人丢脸”。

在今年的政府工作报告中，“完善税收征管制度，依法打击偷税骗税”也被列入2022年的重点工作中。

中南财经政法大学教授、博士生导师庞凤喜告诉《新京报》，从去年的郑爽、朱宸慧、林珊珊、黄薇到今年的平荣、邓伦，接连曝光的一系列涉税违法案件表明，对文娱领域和网络直播行业各类税收违法行为的查处和曝光不是“一阵风”。

庞教授说，税务部门正逐步构建起税收综合治理长效机制，在严肃查处的基础上持续开展典型案例曝光已经成为常态，无论什么性质的企业，无论多大影响力的个人，如果违反税收法律法规，就会被查处和曝光。

“邓伦们”的前车之鉴已证明，因逃税被查处和曝光，意味着娱乐事业走到尽头。随着官方加大审查力度，加上审查技术日新月异，相信敢铤而走险的艺人会越来越少。