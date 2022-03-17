台财长：各县市有共识 囤房税最高推至3.6%

台湾财政部长苏建荣说，目前六都、新竹县市都有共识推动以囤房税最高税率3.6%课征收，将视各地实施情况再通盘检讨。

据台湾中央社报道，苏建荣昨天（16日）赴立法院财委会进行业务报告并备质询；苏建荣会前接受媒体联访时说，针对囤房税议题，台湾行政院房市健全小组会通盘检讨，六都及新竹县市推动将非自住房屋最高税率拉高至3.6%，各地方政府都有共识。

为抑制炒房，台湾政府2014年修正房屋税条例，将住家用房屋区分为“自住”及“非自住”，“自住”限三户，税率维持1.2%，第4户起视为“非自住”，税率提高为最低1.5%、最高3.6%，地方政府可依各自需求设计课征方式，俗称“囤房税”。

观察八县市政府推动囤房税的规划与实施情形，台北市方面，持有两户以下非自住房屋税率为2.4%，三户以上税率3.6%；桃园市五户以下税率2.4%、六户以上税率3.6%；台中市三户以下税率2.4%，四户以上税率3.6%。

台南市规划部分，持有一户税率1.5%、两至三户1.8%、四至五户税率2.4%、六户以上税率3.6%；高雄市三户以下税率均为2.4%、四户以上税率3.6%；新竹县市五户以下税率皆为2.4%、六户以上3.6%。

台北市现行已采取差别税率课征，台南市7月1日起适用，桃园市、新竹县最快将于7月1日起上路；台中市、高雄市与新竹市也预计7月1日起适用；新北市则仍对非自住房屋採单一税率1.5%，但已公开表示将推动差别税率。

此外，针对提高法定囤房税税率上限，苏建荣称，目前只有一个县市支持提高至3.6%以上。据台湾财政部针对房屋税条例的修法评估报告，赞成调高税率的县市为台北市。