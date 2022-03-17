消息：阿里和腾讯今年准备裁减数万个职位

消息人士称，阿里巴巴和腾讯控股准备在今年（2022年）裁减数万个职位。

据路透社报道，虽然阿里巴巴尚未明确整个集团的裁员目标，但据一位了解该公司计划的消息人士估计，这家中国最大的电子商务公司最终可能会裁掉其员工总数的15%以上，约为3.9万人。

另有三位知情人士称，腾讯也计划在今年裁减其一些业务部门的员工。这其中一位人士说，其负责视频流媒体和搜索等业务的部门今年将裁员10%-15%。

阿里巴巴和腾讯没有立即回应置评请求。

这将是两家公司自中国监管机构一年半前发起前所未有的监管打击以来的首次大规模裁员。

路透社的报道称，监管部门的打击，加上经济放缓，使大多数互联网公司的销售增长急剧放缓，股价骤跌，在中国筹集新资和业务扩张更加艰难，迫使阿里巴巴和腾讯等公司寻找削减运营成本的方法。

第一位消息人士说，阿里巴巴上个月开始裁员。该消息人士补充说，该公司上个月与几个业务部门讨论了裁员问题，并让他们自己制定具体计划。

从那时起，一些业务部门已经快速行动。

第二位消息人士称，该公司的本地消费者服务部门打算裁减最多25%的员工，该部门包括食品配送业务饿了么、其他食品杂货配送和地图服务。

据另一消息人士称，该公司的视频流媒体部门优酷也在计划裁员。该消息人士称，其中包括计划解雇一个负责制作儿童节目的团队。

阿里巴巴2月公布财报显示，其单季营收创2014年上市来最低增幅，受到核心业务部门销售下降和竞争加剧的影响。自去年年初以来，其股票已经下跌超过60%。

自2020年底以来，该公司一直处于压力之下，当时其创始人马云公开批评中国的监管体系，引发了一连串事件，中国政府对该公司处以创纪录的28亿美元（约38亿新元）罚款，并对互联网行业出台了一系列新规。

阿里巴巴去年的员工总数比2019年增加了一倍多，达到25万1462人，但阿里巴巴不会任意裁员，另外两位消息人士称，阿里巴巴的增长引擎阿里云的员工还未被告知要裁员。

据了解腾讯计划的消息人士称，公司也将在利润较低或亏损的部门开始裁员，如腾讯视频和腾讯云。

据另外两个消息来源称，在2021年底的一次腾讯内部会议上，首席执行官马化腾告诉员工，公司应该为“冬天”做好准备，这番话令一些员工忧心他们的饭碗恐怕不保。

根据腾讯2021年中期报告，截至去年6月，腾讯有9万4182名员工，而前一年为7万零756人。

另一位直接知悉情况的人士表示，中国最大的叫车公司滴滴也计划将整体员工人数削减最多达15%，因为国内业务受到了监管打击的影响。

消息人士称，滴滴在去年以44亿美元在纽约上市后，一直受到网络安全方面的调查，该公司目标是在3月底前完成裁员工作。

滴滴尚未立即回应记者的置评请求。