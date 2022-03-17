港陆协调棺木运送问题 过去三天360副棺木抵港

香港过去三天有360副棺木由陆路和水路从中国大陆运抵香港，以缓解通过陆路运送棺木的困难，预计周五（18日）还会有新一批约730副棺木由水路送到。

据香港01报道，食物环境卫生署昨天（16日）再举办网上研讨会，以释除员工对处理冠病患者遗体的疑虑。另外，香港特区政府和中国大陆相关单位，已协调好供港棺木的跨境货车车次配额，助业界解决当前经陆路运送棺木的困难，过去三天，已有360副棺木由陆路和水路顺利运抵香港。

香港连日来每天有数以百计冠病患者死亡，但深圳封城影响棺木供港，导致香港出现“死无安葬之棺”的情况。

食环署的研讨会邀请了临床微生物及感染学专科医生龙振邦医生，向殡仪业界前线员工详述处理遗体的预防措施及注意事项，并即场解答业界就有效风险管理措施、在医院、殓房及殡仪馆提供支援、从业员个人防护装备及防感染工序等查询。

另外，受两地疫情影响，香港的棺木供应商在跨境提取供港棺木时一度出现困难。经食物及卫生局和食环署向中国大陆相关单位反映后，过去三天，已有360副棺木由陆路和水路顺利运抵香港，预计周五会再有新一批约730副棺木由水路送到。

同时，两地政府也已协调了供港棺木的跨境货车车次配额，相信对业界付运棺木会有帮助。

香港第五波疫情持续严峻，昨日又新增2万9272起确诊个案，并有278名患者死亡。这波疫情今年初暴发至今，香港已有超过96万起确诊病例和4634人死亡，整体死亡率为0.48％。

面对近来每天都有数以百计的染疫者死亡，香港殡仪业商会理事长郭凯邦昨天在一个电台节目中透露，由于深圳从本周起封城，影响大陆棺木供港，目前香港只剩下约300副棺木存货，未来数天就会用尽；至于香烛及金银衣纸等祭祀用品，绝大部分也是由大陆运港，同样受影响，估计不少丧事要延期。