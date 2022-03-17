马汉成兼任宁夏统战部部长

中共宁夏回族自治区党委常委、固原市委原书记马汉成履新宁夏党委统战部长。

宁夏回族自治区党委统战部官网昨天（16日）发布消息说，宁夏党委统战部14日召开干部大会，宁夏党委常委、组织部部长石岱宣布，白尚成不再兼任宁夏党委统战部部长职务，马汉成兼任宁夏党委统战部部长。

石岱在会上说，由马汉成接任统战部部长，是中共中央和宁夏党委对马汉成工作的肯定、对宁夏统战工作的有力加强。

马汉成表示，在中共二十大和宁夏党委第十三次党代会召开之年，将带领统战部领导班子和统战系统干部，做到始终坚持对党绝对忠诚不动摇、始终坚持大团结大联合不偏向、始终坚持促进民族团结不松劲、始终坚持维护政治安全不放松、始终坚持严以律己修身不懈怠，忠诚履职。

公开履历显示，马汉成出生于1968年1月，回族，宁夏同心人，长期在宁夏工作，曾任银川市宁东能源化工基地党工委副书记、灵武市委书记，石嘴山市委常委、副市长，石嘴山市委副书记、政法委书记，固原市委副书记、代市长、市长等职。

2018年1月，马汉成升任宁夏回族自治区政府副主席、党组成员，并继续兼任固原市委副书记、市长；去年4月获任宁夏回族自治区党委常委，并兼任固原市委书记。

宁夏《固原日报》11日报道，固原市当天召开领导干部大会，石岱在会上宣布党委干部职务任免决定，马汉成不再担任固原市委书记、常委、委员职务；冼国义任固原市委书记，不再担任固原市政府市长职务。

此番卸任宁夏党委统战部部长的白尚成，已于今年1月任宁夏人大常委会副主任。