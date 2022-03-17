港学者：疫苗接种率逾95%时可放宽社交距离措施

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇联同另外两名港大学者龙振邦与薛达撰文，提出若冠病疫苗接种率超过95%，便可逐步放宽社交距离措施。

据星岛日报报道，他们还建议，家庭条件适合的轻症患者可留家隔离，毋须坚持送入社区隔离设施，并应该尽早恢复国际往来航班，因为现在香港已经有逾70万宗病例，输入个案的影响是“微不足道”。

文章指，香港没有吸收其他地区的经验，软件及硬件均不足以应付冠病患者几何级数增长，其中护老及残疾院舍的准备最为不足，但奥密克戎变种病毒的传播速度太快，即使“亡羊补牢、全速接种”，也未能立竿见影。

不过他们认为，仍要加紧为长者及长期病患者接种疫苗，为“后疫苗浪”或第六波疫情作准备，接种策略也应由被动转为主动上门。

袁国勇其后在一个电台节目补充指，九成半接种率是基本，若达99%，即仅约5万人未接种，香港13家医院的急诊室应对未来的疫情应该绰绰有余。

他说，目前为长者接种疫苗的问题最大，因为大多长者是独居或患长期病患，未必接收到资讯，但相信政府的上门打针措施会有帮助。

香港第五波疫情持续严峻，昨天（3月16日）又新增2万9272起确诊个案，并有278名患者死亡。这波疫情今年初暴发至今，香港已有超过96万起确诊病例和4634人死亡，整体死亡率为0.48％。