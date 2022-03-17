孙春兰吉林调研要求最短时间社会面清零

中国大陆昨天（16日）新增冠病本土确诊病例1226例，本土无症状感染1206例。吉林省新增病例较之前几天大为减少，有742例本土确诊及415例本土无症状感染者，但仍是大陆病例最多的省份。到吉林省调研指导疫情防控的中国国务院副总理孙春兰要求集中资源破除堵点，最短时间实现社会面清零。

据中国国家卫健委网站消息，本土确诊病例中，除了吉林省，其他病例分布在福建、广东、辽宁、天津、河北、山东、浙江、陕西、黑龙江、甘肃、上海、广西、江苏、云南、北京、重庆、贵州、安徽、江西等省市。

昨天也报告新增无症状感染者1310例，其中境外输入104例，本土1206例。本土无症状感染者除吉林的415例外，还包括河北178例，上海150例，以及山东、辽宁、广东、江苏、福建、云南、广西、黑龙江、安徽、甘肃、天津、内蒙古、浙江、重庆等省市。

香港昨天新增2万9272起确诊个案，278名患者死亡；台湾昨天通报新增90起确诊病例，包括三例本土病例及87例境外输入。

另据新华社报道，13日至16日到吉林省调研指导疫情防控的孙春兰要求，集中资源破除堵点，提升阻断疫情传播的速度和力度，用最短时间实现社会面清零。

据报道，吉林省本轮疫情98%的感染者集中在吉林、长春两市，孙春兰实地考察了九台一中、吉林大学、吉林农业科技学院等疫情较重的学校以及方舱医院、封控小区、疾控中心、指挥调度中心，协调支援核酸检测力量和抗原检测试剂，指导建设方舱医院，调用征用酒店、保障房等扩充隔离房间，目前，制约吉林省疫情防控的瓶颈问题基本得到解决，各项防控措施正加紧推进。

孙春兰说，当前吉林省疫情仍在高位流行，社区传播仍未彻底阻断，要继续组织好全员筛查，科学开展核酸和抗原检测，力求做到“四早”“四应”。对新发现感染者两小时内完成网络报告，加强社区和定点医院、方舱医院的衔接，第一时间转运收治到位。加强隔离酒店、方舱医院、医疗机构规范管理，工作人员严格闭环，避免交叉感染。

她也要求，保障封控小区居民基本生活和就医购药需求，指定专人负责、专车转运到对口医院，做好孕妇、儿童、透析患者、急诊病人等医疗服务；完善学校常态化防控措施，各学校推开抗原检测，原则上将每天抽检比例扩大到20%，提高疫情早发现能力。