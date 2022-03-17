哔哩哔哩宣布争取在港转换为双重主要上市

在中概股连受退市和地缘政治风险等多重因素影响大幅震荡数日后，中国短视频平台哔哩哔哩（B站）昨天（16日）宣布，将争取自愿转换至在香港联合交易所主板双重主要上市。

据路透社报道，哔哩哔哩昨天发布公告称，主要上市转换后，公司将仍为于港交所主板及纳斯达克全球精选市场双重上市的公司，其Z类普通股及美国存托股（ADR）将继续在两个证券交易所内买卖（视情况而定），且仍可以继续互相转换。

相比二次上市，双重主要上市公司需遵守双方交易所规则，但申请合规门槛相对较低。此外，双重上市公司的另一优势即可被纳入港股通，借助南向资金提高其流动性。

美国证券交易委员会(SEC)此前披露一份包括五家在美上市中国企业退市风险名单，令多只龙头中概股随后出现两位数的崩溃式跌幅。中国证监会上周五凌晨紧急回应称，尊重境外监管机构为提高上市公司财务信息质量加强对相关会计师事务所的监管，但坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法。

中国副总理、金融委主任刘鹤周三主持召开国务院金融稳定发展委员会专题会议，研究当前经济形势和资本市场问题。对近期市场尤为关注的中概股退市风险，会议称，目前中美双方监管机构保持了良好沟通，已取得积极进展，正在致力于形成具体合作方案。

利好消息昨午发布后，陆港股市和人民币随即劲升，中国国债也转涨。受访分析师指出，昨日的会议旨在尽快稳定市场预期和金融市场，但官方仅靠向市场喊话尚且不足，未来还须建立更多机制，包括设立相应的“国家队”基金，在金融市场出现非理性下跌时进行及时有力的干预。

另据证券时报网分析，结合境外政策的不确定性及中概股的长足发展，不少业内人士认为中概股应该认真考虑回归问题。他们认为，从目前来看，港交所应该是中概股回归的最安全、最稳定的过渡方案。