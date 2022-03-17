香港有安老院舍职员集体染疫 确诊仍需照顾院友

香港逾九成安老院舍暴发冠病疫情，导致大批年长者死亡。不仅如此，港媒报道称，有安老院职员集体染疫，但因人手不足，只能继续照顾年长者，还有大批年长者确诊被送医，不少人“一去不回”。

据星岛网今天（17日）报道，香港从第五波疫情开始至昨天（16日）零时，累计有757家安老院舍出现确诊病例或暴发情况，按全港约800家安老院推算，即约有94%的安老院有人确诊，当中有2526名院友死亡，死亡人数占第五波疫情总死亡人数的58%。

消息人士透露，一家位于大埔广福道、原有约50名年长者居住的护老院，上月初有职员陪同生病院友前往求诊，该院友两三天后发病确诊，及后大批院友和职员相继染疫。当中年长者陆续被送医，不少人至今未返回院舍，也有部分人去世，职员则多数未能送院。院舍到上月底仅剩约10名年长者居住，弥漫不安和恐慌气氛。

据报道，一名年逾九旬男性长者发烧多天，及至上月26日凌晨体温高逾摄氏40度，职员遂致电通知家人。由于情况危急，家人致电999，再转驳消防处救护车调派中心，等待20分钟后才有人接听，但人员称没有救护车可在短时间内前来。院舍向政府申报情况，当局同日中午约12时派人接载所有年长者前往亚博馆隔离治疗，消防处在下午约4时许回电给发高烧长者的家人，询问是否仍需救护车，遭家人怒骂。

据悉，这批约10名年长者经治疗多天后，检测呈阴性，本月10日被送回护老院，但部分人仍带有病毒。有女职员透露，她和大部分同事均染疫，但因欠缺人手，若请病假会使年长者欠缺照顾，“没人帮忙喂饭、喂药、抹身”，只好继续上班，同时采取隔离措施，将阳性院友安排往房间内床位，因房间与大厅的隔板只有约一米高，于是以透明胶纸遮盖上方位置。她说：“不知道有没有用，但好过什么都不做。”

该护老院一名男职员昨晚证实，院舍上月不少年长者和职员确诊，但因人手不足，只好采取“分组照顾”措施。他说：“确诊（职员）照顾确诊（老人家），未确诊（职员）照顾未确诊（老人家）。”这名职员强调，这么做是无奈之举，“年长者要人喂饭，个个（职员）请病假，找哪个（职员）做？”

他还说，第五波疫情暴发至今有约七八名院友染疫去世，不少人早前被送往亚博馆后尚未返回，目前只有十多人在院舍居住，当中部分人仍呈阳性，不过院舍为安全起见，将多名呈阳性院友安置在有抽气扇的“负压房间”，并以透明胶纸围封。

至于年长者接种疫苗情况，他透露，仅有一两成已接种，“政府原本约好派人到院舍帮老人家打针，但因为（院舍）暴发疫情要取消”，目前院舍疫情已受控，只是未再收到预约通知，希望当局尽快派人到场为院友接种，以减少重症和死亡比率。