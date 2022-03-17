稳金融讯号发出后 中概股强力反弹

中国当局向市场发出维稳的积极讯号后，海外中概股周三（16日）强力反弹。

据路透社报道，中国副总理刘鹤周三主持最高层级别的国务院金融稳定发展委员专题会议，要求有关部门“切实承担起自身职责”，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。

受此提振，中国沪综指反弹收升3.5%，创逾20个月最大单日涨幅，推动在美国和欧洲上市的中概股反弹。

在美国市场，京东JD.O跳升39.4%，阿里巴巴BABA.N上涨36.8%，拼多多PDD.O上涨56.1%，各自创下有史以来最大单日涨幅。

网易NTES.O上涨25.7%，爱奇艺IQ.O跳涨50%，腾讯音乐TME.N上涨29.3%，哔哩哔哩BILI.O上涨47.6%，而腾讯0700.HK大股东ProsusPRX.AS也大幅上涨。

家族投资办公室Cherry Lane Investments的合伙人梅克勒说，光是中国当局考虑维稳，对市场就是莫大惊喜，“这就是使反弹如此强劲的原因。”

他说，尽管如此，“所有这些股票在一段时间内都会有折价，”他指出摩根大通最近调降评级。本周早些时候，摩根大通调降在美国和香港上市的28家中资公司的评级。

梅克勒说：“需要一些后续行动。仅仅有一位中国官员发表积极言论是不够的。”

花旗银行驻香港的亚太交易策略师阿帕拜认为，中国当局维稳表态的重要性，堪比美联储2020年对市场的支持，以及2012年欧洲央行总裁德拉吉喊出“不惜一切代价”而拯救了欧元区危机的讲话。

他说：“虽然没达到那个规模层级，但也相去不远。看来中国已经意识到需要做一些事情来支持经济，一些适当的事情。”

中国股市最近几天遭遇严重卖压。香港股市.HSI周二跌至六年低点。

米兰Anthilia的基金经理塞尔塞尔说：“尽管市况仍然不稳定且有些混沌不明，但我认为现在是关注中国股票的正确时机，因为估值良好且宏观数据也在复苏。”