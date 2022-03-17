马斯克蝉联胡润全球富豪榜榜首

胡润研究院今天（17日）公布的最新全球富豪榜显示，特斯拉创办人马斯克连续第二年成为世界首富，农夫山泉创始人钟睒睒的财富今年有所减少，但仍蝉联中国首富。

胡润研究院在网站上公布，马斯克的财富在今年达到1万2900亿元（人民币，下同，2800亿新元），比去年增长了4%。

在中国富豪方面，钟睒睒财富虽然下降了近1000亿元，但仍以4550亿元蝉联中国首富。字节跳动创始人张一鸣从去年的中国第五上升至第二，但他的财富保持不变，为3400亿元。宁德时代创办人曾毓群则从去年的中国第11上升至第三，财富增长了1000多亿元，达到3350亿元。

腾讯首席执行官马化腾的财富今年减少了1500亿元，达到3300亿元，在中国富豪榜的位置从去年的第二位跌至今年的第四。去年第四的马云财富减少了1000多亿，以2350亿元位列中国第五。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说：“虽然疫情还没有结束，加上俄乌战争的影响，今年落榜了300多人，相当于一天一人，但随着全球数字经济的发展，加上科技创新，以及通货膨胀，还是有近500人新上榜，全球十亿美金企业家总人数再创历史新高，达到近3400人。”

今年有337人落榜，其中中国最多，有160人，其次是美国32人，俄罗斯则有13人。