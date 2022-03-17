张文宏：新版诊疗方案是战略性调整

中国国家传染病医学中心主任张文宏说，最新版冠病诊疗方案是抗疫过程中非常具有战略性的一次调整。

据澎湃新闻报道，上海市今天（17日）举行疫情防控工作新闻发布会，张文宏说，新版诊疗方案是目前所有版本中最科学、最好的。

对于出院后的管理问题，张文宏说，当病毒载量到了一定低程度以后，就不再具有传染性了。对于普通老百姓来讲，以前出院到隔离点待两个礼拜，现在改成出院居家监测七天再做核酸，是一次大调整。

对于病毒传染性的判定问题，张文宏说，以前都喜欢讲CT值，认为越低越好，但并不科学。现在，出院可以提早，隔离时间缩短，对于被隔离者、被隔离的家庭，感受度会出现非常大的改变。

张文宏也提到，另一个重点变化是分层管理。他指出，轻症病人和无症状的人会隔离在指定具有医疗条件的隔离点进行观察，可以留出更多医疗资源救治重症病人，为未来抗疫腾出空间。

张文宏说，这次诊疗方案的更新是在抗疫整个过程当中非常具有战略性的一次调整。未来，还要做到三点：第一，疫苗充分的注射；第二，有抗病毒药物支撑；第三，有非常充足的医疗冗余度。

中国官方前天推出新版冠病诊疗方案，提出轻症病例可免入院治疗，并缩短出院后健康监测时间，释放出放宽防疫管控信号。

