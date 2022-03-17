湖南四官员因土坑酸菜问题被追责

中国央视“3·15晚会”曝光湖南多家企业的“土坑酸菜”问题后，企业所在的湖南岳阳华容县、君山区有四名官员因食品安全监管不力被追责停职或免职。

综合中新网及澎湃新闻报道，央视“3·15晚会”前天（15日）曝光湖南岳阳华容县、君山区插旗菜业、坛坛俏食品等五家企业“部分老坛酸菜包土坑腌制”等食品安全隐患，两地党委政府展开执法、调查工作，对存在监管不严、履职不力等问题的食品安全监管负责人进行追责问责。

华容县委常委会昨晚研究决定，对华容县市场监督管理局局长何芳给予停职检查处理，对华容县市场监督管理局分管食品安全工作的党委委员、副局长徐育军给予免职处理；君山区委常委会研究决定，对君山区市场监督管理局党委书记、局长万越给予停职检查处理，对君山区市场监督管理局分管食品安全工作的党委委员、副局长戴中华给予免职处理。

针对被曝光的问题，岳阳市君山区市场监管、公安等部门昨天联合执法调查涉事企业，封存所有产品，启动召回外销产品措施，并控制企业相关人员，全面停止农户土坑腌制行为。

君山区委宣传部称，将组织联合执法队伍，排查全市腌制酸菜生产企业，对市场上的腌制酸菜产品开展全面溯源调查，防止不合格产品流入市场。

“土坑酸菜”事件再次引起舆论对食品安全的关注，中共中央纪委国家监委网站昨天发文评论说，“土坑酸菜”警示，责任缺失必会质量失守。对曝光的问题，相关地方、部门和单位已跟进处理，但更重要的是，要把食品安全的主体责任、监管责任落到实处，关口前移，把问题解决在萌芽状态，对出现问题的单位和人员也应严肃处理、绝不姑息。

文章说，各级纪检监察机关要督促推动责任落实，守住、守好食品安全底线，对失责者严肃精准问责，对典型案件进行通报曝光；加大案件查办力度，查处一批胆大妄为、唯利是图的食品“蛀虫”，剖析深层次原因，推动以案促改、以案促治，针对食品的产、储、供、销等环节建立健全制度机制。