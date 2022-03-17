国民党吁放宽户籍法保障投票权利

台湾在野国民党今天（17日）说，受疫情影响，两年内无法入境而遭除籍的台湾民众近20万人，权益受到的影响，因此要求政府尽快研拟相关法令的修订，放宽规定，让旅外台湾民众的基本权利及投票权利不致受损。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，国民党今天召开“两年未入境除籍近20万，蔡政府剥夺投票权”记者会，呼吁政府尽快研拟相关法令的修订、放宽规定，且相关的放宽和配套措施应“溯及既往”，让已被除籍的旅外台湾人也能适用，同时尽快研拟并推动“不在籍投票法案”，保障民众投票权利。

国民党文传会副主委王鸿薇说，从2020年疫情爆发起到去年底，因无法回台而被除籍的人数超过18万3369人，其中新北市有4万零228人、台北市有5万零326人、桃园市有1万5434人、台中市有1万8134人、台南市有9547人、高雄市有1万7344人。

她说，遭除籍的台湾民众受影响的权利包括所得税，停止健保、房屋税、地价税及劳保等，最重要的是，丧失了投票权，政府毫不想办法去弥补、修正，直接剥夺了投票权。

她也说，去年起就有很多旅居海外台民开始在公共政策网络参与平台上提出连署，要求政府解决问题，但内政部的回复却是不宜修正户籍法。她质疑，户籍法是针对一般时期的规定，为何碰到了疫情不能转弯，除籍人数大幅升高，政府却无视于这样的状况。

与会的国民党立委李德维则说，近20万旅外台民受到被除籍的影响，国民党立委将会针对特殊状况之下，有关户籍法的权宜措施进行关注，看能否放宽从两年到四年，近20万台湾人或家庭受到影响，已经是全台人口的1%，由于是非死亡人口，所以其权利也应该被保障，让他们有权利投票。