林郑计划周日或周一公布全民检测最新情况

香港特首林郑月娥计划下周日（20日）或下周一（21日），向社会交代与全民检测有关的最新情况。

综合香港电台、香港01和《明报》报道，林郑月娥今天（17日）在抗疫记者会上说，在推行全民检测问题上，香港今年2月底开始做细化方案，进行人手计算，并曾视察适合做全民检测的检测中心，特别是学校。

对于早前有传言指香港将本月26日展开全民检测，林郑也否认全民检测会在26日进行。

除了是否做全民强检之外，林郑月娥也说，港府也将对相关防疫措施作中期检讨，包括禁飞令、入境措施及来港旅客隔离措施、是否做全民强检及复课，并将在本月20日或21日作全面报告。

林郑强调，港府并非因确诊数字减少，而作出上述决定，并说她强烈感觉到市民容忍力下降，也有金融机构对香港隔离情况失去耐性。

另一方面，香港三名学者龙振邦、薛达和袁国勇今天在《明报》撰文，提议如果香港市民的冠病疫苗接种率达到超过95%，建立足够抗疫韧性，港府可逐步放宽社交距离措施。林郑月娥回应时认为，香港接种首剂疫苗的人数在昨天只有8000多个，若持续出现这样的情况或是出现数字下跌的情况，香港要达到95%的接种率，仍有漫长的路要走。她认为，定下此接种率目标才放宽措施是自绑手脚，并可能让更多人感到害怕。

香港官方数据显示，截至昨天，12岁及以上的香港民众接种第一剂疫苗的比率达到91.3%，第二剂为81%。