台国防部：延长兵役与否 评估时间不会超过一年

台湾国防部副部长柏鸿辉今天（17日）上午说，针对延长兵役与否的评估时间不会超过一年。

据联合新闻网报道，台湾国防部长邱国正日前披露，国防部正对延长兵役与否进行评估，若定案后一年实施。柏鸿辉今天上午在立法院说，此案牵涉台湾战力问题，评估方案选项非常多，会广采各方意见。他说，这项内部评估时间不会超过一年。

台湾立法院外交及国防委员会上午审查“执行海空战力提升计画一定金额以上采购办法”等五项草案，柏鸿辉率官员列席备询。民进党立委蔡适应质询时引述邱国正的说法，追问征兵评估若定案后一年后实施，并询问国防部的内部评估何时可定案和所需时间。

柏鸿辉回应说，目前仍在评估当中，并表示此案在国防部内是资源司业务，但评估非国防部可独立完成。

柏鸿辉说，此案牵涉台湾战力问题，评估方案选项非常多，会广采各方意见，但这是国防大政策，不是国防部一个部会可决定，国防部仅就本身专业立场进行评估。

台湾行政院发言人罗秉成今天主持行政院会后记者会说，兵役制度需要大家再好好讨论和评估。他说，就兵役制度加以延长似乎有高度民意支持。

罗秉成说，俄罗斯侵略乌克兰，已看见乌克兰人民非常团结、抵御外敌，引起台湾人正视，此外，台海局势也非常让人关切，国际也瞩目。