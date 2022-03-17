李兰娟：新诊疗方案不意味防疫标准性降级

中国工程院院士李兰娟就官方推出的新版冠病诊疗方案解读说，新版诊疗方案更精准化并不意味着防疫的“标准性”、“严肃性”降级，对疫情的预防意识不能放松，继续保持谨慎态度。

中国国家卫生健康委员会前晚公布《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》。新方案和此前版本相比，在病例判断、收治标准、解除隔离管理和出院后健康监测期等方面都有明显调整，释放出放宽防疫管控的信号。

对于隔离、轻症人员管理的变化，李兰娟今天（17日）接受中国媒体“天目新闻”采访时说，近期中国国内散发的疫情大多为奥密克戎病毒感染，该病毒传播速度快、隐蔽性强，但毒性低，患者症状并不严重，多为无症状或者轻症，大多其实并不需过多治疗。

她认为，对轻型病例集中隔离管理，有利于降低医疗机构、医护人员的诊疗负担和医疗成本，也能防止再传播，有利于遏制社会对于病毒的非理性恐慌。

但她指出，在隔离管理期间还是要做好对症治疗，比如中医方剂的服用、抗病毒药物的服用等，以及日常的病情监测，病情一旦有加重趋势，应立即转至定点医院治疗。

同时，相关集中隔离场所不能同时隔离入境人员、密切接触者等人群，要分区隔离，以防交叉感染。

对于下阶段抗疫策略的变化，李兰娟强调，新版诊疗方案更精准化，并不意味着防疫的“标准性”、“严肃性”降级，下一阶段要积极寻求经济高效的抗疫方法，科学运用抗原检测，做好早期发现，跑在疫情的前面，做到发现早、隔离快、封控准，实现精准防控。

她也提醒公众做好个人防护，少去人员密集场所，没有接种疫苗的尽快接种，已经完成接种并符合条件的则应抓紧打“加强针”。

她特别提及老年人，特别是同时伴有基础疾病的老年人，需进一步加强疫苗接种，降低冠病病人重症化及病死率。

中国国家传染病医学中心主任张文宏今天也就新版冠病诊疗方案解读说，这是抗疫过程中非常具有战略性的一次调整，他也认为，新版诊疗方案是目前所有版本中最科学、最好的。

对于未来抗疫，张文宏提到要做到三点，一是疫苗充分的注射，二是有抗病毒药物支撑，三是有非常充足的医疗冗余度。

