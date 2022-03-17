深圳将分区分类组织企业复工复产

上周日因冠病疫情而宣布封城的中国科技枢纽深圳，将允许在做好疫情防控的前提下，分区分类、有序组织企业复工复产。

综合《深圳特区报》官方微博及深圳市互联网信息办公室官微“深圳发布”消息，深圳昨天新增91例冠病病例，其中71例为确诊病例，20例为无症状感染者。

深圳市政府副秘书长黄强今天（17日）在疫情防控新闻发布会上说，目前疫情防控形势积极向好，深圳将科学研判、精准评估，在做好疫情防控工作的前提下，分区分类、有序组织企业复工复产。

黄强说，目前全员核酸检测工作进展顺利，绝大部分病例在封控管控区和集中隔离点核酸筛查中被发现，社会面新发现的病例数明显下降，连续两天均为个位数。部分重点区已经率先实现社会面动态清零。全市生活物资供应充足、物价稳定，疫情防控总体形势趋稳可控、不断向好。

但他也说，目前全市每日新增病例数仍处于相对高位，个别封控管控区、重点场所、城中村还有散发疫情，疫情输入和反弹风险仍在，疫情防控丝毫不能松劲懈怠。

拥有1700万人口的深圳在本月13日宣布全市社区封闭管理、公交地铁停运，成为继西安之后又一个因疫情而封城的千万级人口城市。

黄强今天在发布会上坦承，近段时间由于防控措施升级，深圳市企业生产经营受到一定影响。目前疫情防控形势积极向好，深圳将科学研判、精准评估，在做好疫情防控工作的前提下，加大企业服务力度，指导督促企业做好防疫工作，解决用工、资金、原材料供应等实际问题。