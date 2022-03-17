台食品公会：近期台鸡肉供给将短缺

因禽流感疫情严重，日前台湾出现鸡蛋荒，现又传出恐暴发“鸡荒”；台湾冷冻食品工业同业公会日前发函给台湾行政院农业委员会，称近期鸡肉供给将出现短缺，恐有造成消费市场失控之虞。

据中时新闻网报道，台湾农业专家“Lin bay好油”昨天（16日）在面簿贴出台湾区冷冻食品工业同业公会发给农委会的信函，指出会员反映台湾各地暴发禽流感疫情，导致近期鸡肉供给数量将出现短缺，恐有造成消费市场失控之虞。

冷冻食品工业同业公会人员今天接受访问时说，证实公会有发此信函，并表示日前禽流感疫情爆发，蛋鸡遭扑灭，因此影响到鸡蛋短缺，接下来可能鸡肉也会有同样的状况。

冷冻食品工业同业公会称，台湾的鸡肉供给分为台产与进口，进口的部分主要来自美国，但至昨日为止已有15个州被公布是禽流感疫区。除此之外，冠病疫情让航运、进口期程打乱，有些肉品其实早在一个月前就已送到港口，却因为排队关系上不了船，如今成为疫区，只要一通报港口就会禁止相关肉品上船，导致没问题的鸡肉也无法来台。

针对台产鸡肉部分，公会称，目前台产鸡肉面临谷物和各类成本上涨的压力，加上台湾各地暴发禽流感，造成肉鸡和种鸡损耗大增，预计台产鸡肉短、中期供应量均将减少。

公会透露，目前短缺的情况已经让会员们开始紧张，虽然还有库存，短缺问题并没有实际爆发，但预估状况恐会在4、5月浮上台面。

一名进口禽肉业者透露，两、三周前就有向政府反映相关状况，指出现在市场上供应已吃紧，而禽流感疫情要恢复还要时间，所以接下来几个月状况会更为严峻。