美司法部指中国政府特工企图监视恐吓在美异议人士

美国司法部官员昨天（16日）指控中国政府特工企图监视和恐吓居住在美国的异议人士，包括一名计划角逐美国国会议席的候选人。中国外交部回应时强调，中国从未也不会要求中国公民从事违反当地法律法规的活动。

综合路透社和美国之音报道，美国司法部官员也公布了三起被列为跨国镇压案的刑事案件。在其中一起案件中，一名中国政府特工林启明（音译）被指与一名私家侦探讨论袭击上述参选人的可能性。

法庭文件并没有提及这名参选人的身份，但是路透社推断，这名候选人应该是计划角逐美国众议院议席的熊焱。熊焱并没有回应路透社的置评请求。

在另一起案件中，检察官指一名住在纽约州长岛的男子刘藩找来一名私家侦探，要这名侦探对两名在中国出生、现居美国的异议人士展开尽职调查。

刘藩在前天被捕，并面对在美国充当外国政府代理人的指控，昨天首次出庭面控。刘藩的代表律师在庭上辩称，刘藩在美国居住了38年，也没有证据可以证明刘藩最近与中国方面有任何联系。

法官向被告刘藩提问，他是否明白上述指控内容。刘藩通过通译员回答：“我明白，但我否认所有指控。”刘藩目前获准以100万美元（135万新元）保释，但他不能前往中国驻纽约总领事馆。

在第三起案件中，中国政府特工被指在加州前往一名中国籍艺术家陈维明的工作场所和汽车安装监控设备，以监视这名艺术家。这名特工据称也破坏陈维明的作品。

涉及上述案件的四名被告，包括林启明、刘藩，已被美国司法部起诉。美国司法部也起诉另一名男子王书君。这五人被指控在美国为中国政府充当代理人，收集异见人士的信息，进行骚扰、抹黑、甚至策划暴力攻击。

中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上回应时强调，中国坚决反对美国借题发挥、毫无根据地污蔑抹黑中国，中国一贯要求中国公民遵守所在国法律法规。

据澎湃新闻报道，赵立坚也说“跨国镇压计划”完全是无中生有，并指美国以此渲染中国威胁、抹黑中国形象的图谋不会得逞，呼吁美国摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止对中国的无端指责抹黑，多做促进中美关系的事。