中国驻乌大使：中国永远不会攻击乌克兰

中国驻乌克兰大使范先荣周一（14日）说，中国是乌克兰人民的友邦，永远不会攻击乌克兰，中国已经看到乌克兰人民的团结是多么伟大，将采取负责任的行动。中国外交部今天表示支持范大使这番被认为是中国至今对乌克兰支持力度最大的表态。

综合彭博社、乌克兰国家通讯社（Ukrinform）与环球网报道，范先荣是在利沃夫（Lviv）和当地军事管理局举行的一项会议上发表上述讲话。

范先荣在会上说：“中乌是战略伙伴，今年是两国建交30周年。中国是乌克兰人民的友邦，作为大使，我可以负责任地说，中国对乌克兰永远会是一股良善的力量，在经济和政治上都是如此。我们将永远尊重你们的国家，我们将在平等互利的基础上发展关系。我们将尊重乌克兰人民选择的道路，因为这是每个国家的主权权利。”

他说，中国大使馆已经从基辅搬到了利沃夫，并继续在那里工作。

范先荣说：“中国永远不会攻击乌克兰，我们会提供帮助，尤其是在经济方面。我国一年内从世界各地进口的商品价值超过3万亿美元，我们已经准备好帮助你们发展。在当下这种情况下，我们将采取负责任的行动。我们已经看到乌克兰人民的团结是多么伟大，和它所意味的力量。”

利沃夫地区军事管理局局长科齐茨基（Maksym Kozytskyi）在会议上感谢中国大使支持乌克兰抗击侵略者的立场，他也谈到了大量乌克兰人愿意入伍参与利沃夫的防御、国内流离失所者庇护所以及向乌克兰各地区提供人道主义援助的情况。

利沃夫地区军管局表示，中方已经向乌克兰人民提供了两批人道主义援助，预计会议隔天将提供第三批。

中国外交部发言人赵立坚在今天的例行记者会上被问及范先荣的言论时说：“中方当然支持中国大使所作的表态，支持一切有助于缓和局势和政治解决的努力，反对一切不利于推动外交解决，甚至是局势升级的行动。”

他说，中方将继续为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用，并愿为克服人道主义危机做出自己的努力。

赵立坚前天被问及范先荣言论时曾表示他不掌握情况，引发了范先荣言论是否代表中国政府立场的不确定性。