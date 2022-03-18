中国推动300万人口以下城市全面取消落户限制

中国国家发展改革委印发“2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务”，要求城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策。

据路透社报道，发改委要求，实行积分落户政策的城市确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。鼓励人口集中流入城市区分中心城区和新区郊区等区域，制定差异化落户政策。

发改委要求，有序推进城市更新，加快改造城镇老旧小区，有条件的加装电梯，力争改善840万户居民基本居住条件。更多采用市场化方式推进大城市老旧厂区改造。因地制宜改造一批大型老旧街区和城中村。注重修缮改造既有建筑，防止大拆大建。

另外，要促进超大特大城市优化发展，要疏解非核心功能，开展城市风险评估。中心城区人口密度高且人口持续流入的超大特大城市要有序实施功能疏解。

发改委还要求，以人口净流入的大城市为重点，扩大保障性租赁住房供给。保障性租赁住房主要利用农村集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地和存量闲置房屋建设，适当利用新供应国有建设用地建设。提高住宅用地中保障性租赁住房用地比例。

在健全城市群一体化发展机制方面，积极推进京津冀协同发展，有序推进粤港澳大湾区建设，提升长三角一体化发展水平。制定出台成渝地区双城经济圈建设年度工作要点，推进一批重大项目和重大平台建设，开展经济区和行政区适度分离改革。