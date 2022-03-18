吉林省处分16名防疫不力官员

吉林省长春市和吉林市共计16名中共党员干部及公职人员，因防疫履职不力而被处分，其中长春市卫生健康委员会主任高玉堂被免去职务。

据中国央视新闻昨天（17日）报道，吉林省纪委监委对这16人履职不力等问题处理情况进行公开通报。也是长春市卫生健康委员会原党组书记的高玉堂，被指对疫情防控和应急处置重视不够，对市卫健委存在的防控准备不充分、组织调度不顺畅、指导督导不到位等问题负主要领导责任。高玉堂被免去职务，受到党内严重警告处分。

吉林市教育局党组书记、局长杨伟光则被指对疫情防控工作麻痹大意，监督检查缺位，应急处置措施不当，导致疫情在学校内大范围传播，而受到党内严重警告处分。

吉林市卫生健康委员会党组成员、副主任杨庆被指对疫情防控严峻形势认识不足，执行常态化疫情防控制度不严格，防大疫抗大疫准备不足，本轮疫情发生后，贯彻落实市委市政府决策部署不到位，对市卫健委承担的疫情防控责任落实不力负主要领导责任。杨庆和受到党内严重警告处分。

今年3月以来，中国遭遇2020年初首轮冠病疫情受控后，最严重的一波本土疫情，吉林省成了疫情重灾区。

通报称，吉林全省各地自3月以来相继出现本土聚集性疫情，防控任务极其艰巨，并指有些党员干部、公职人员在疫情发生和处置过程中思想松懈、责任缺失、落实不力、形式主义官僚主义严重甚至失职渎职，导致部分地区疫情快速扩散蔓延。