在美上市中概股疯涨势头逆转 

在美上市中概股的大幅上涨正在开始降温，投资者不确定北京有关稳定金融市场的承诺是否会落实到实际政策之中。

据彭博社报道，纳斯达克金龙指数周四（17日）下跌4.6%，结束了两天来的历史性上涨。阿里巴巴下跌4.4％，京东下跌3.4％，百度下跌2.5％

Miller Tabak + Co.首席市场策略师马利（Matt Maley）说： “中国在过去一年里做过几次这样的承诺，但往往不到几周就又打压了市场，所以人们担心同样的情况是不是还会发生。”

中国政府本周早些时候的声明引发了股市的绝地反弹。投资者预计北京接下来将采取具体行动落实承诺，此前已经有报道称，中国今年不会扩大房地产税改革试点范围，另外还推出旨在降低股票投资者交易成本的举措。

彭博社的报道称，虽然中国副总理刘鹤关于政府会更加尊重投资者利益的承诺令一些分析师认为北京对互联网企业的惩罚措施可能接近尾声，但也有部分投资者对是否进场犹豫不决。

劳拉·王（音译自Laura Wang）等摩根士丹利策略师在周三的一份报告中写道：“我们从中国高层决策者的话语中找到了建设性的信号，但我们并不认为现在需要急于对整体指数转为看涨。”

策略师们认为，市场能否能够更可持续地上涨将取决于中国对冠病清零策略的立场，地缘政治紧张局势的缓和以及海外IPO市场的复苏。

这和瑞信的观点形成鲜明反差，该行周四决定将中国股票配置建议上调至超配，并称在经历了创纪录下跌后，中国股票存在有吸引力的上行空间。

不过，中美在审计问题上的矛盾仍未得到解决，这继续打压投资者信心。美国会计监管机构坚持要求在纽约上市的中国公司完全开放审计，为和北京之间任何可能达成的协议设定了高门槛。

欧亚集团地缘政治业务主管陆晓盟（音译自Xiaomeng Lu）表示，“未来几个月对于解决审计纠纷至关重要，中国证监会持续作出对前景的乐观表态，而受到国会施压的美国监管机构则对此问题态度谨慎”。

Ameriprise Financial的全球市场策略师萨格利宾（Anthony Saglimbene）说，中国的政策转变创造了一个不确定的环境。

萨格利宾接受电话采访时说：“似乎很明显，中国可能在某个时刻觉得必须更加直接地让市场平静下来。现在，我们需要看到它采取实际行动，例如降低利率，向房地产市场注入流动性。”

投资者担心的另一个问题是中国与俄罗斯的关系。现在所有的目光都投向了美国总统拜登周五与中国国家主席习近平的通话，拜登希望借此机会进一步施压俄罗斯结束战争。

