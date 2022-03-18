俄乌战争致供应风险 中国转而加大美国玉米采购力度

俄罗斯入侵乌克兰令谷物出口陷入困境，春季播种也成问题，推动芝加哥玉米期货价格上涨。中国因此正在加大对美国玉米的采购力度。

据彭博社报道，美国农业部周四（17日）的数据显示，这个世界最大的进口国上周采购了9月1日开始的新一季20万吨玉米，创下12月以来最高水平。尽管上周中国仅为第四大买家，但由于该国一直从乌克兰采购，因此上周的销售引人瞩目。中国也是美国大豆的主要买家，采购量超过80万吨。

尽管价格处于2012年历史高位以来最高水平附近，仍有逾200万吨美国玉米销往全球各地。此前，中国未能达到第一阶段贸易协议下2021年对美国大宗商品的采购承诺。

根据巴西预测机构Agroconsult主管佩索阿，美国是中国填补潜在玉米供应缺口的主要选择，因为世界第二大出口国巴西提高出口的空间有限。巴西向中国出口玉米的协议中制定的指导原则目前对贸易构成阻碍。

佩索阿说，总体而言，随着战争升级，过去几周对美国、巴西和阿根廷玉米的需求飙升，不过最近采购已放缓。他说，巴西将在3月和4月出口约200万吨玉米，这在这些月份很不寻常。

在美国公布出口销售数据、以及国际谷物理事会因战争而大幅下调全球供应预期之后，芝加哥基准玉米期货延续涨势。5月合约上涨3.2%，至每蒲式耳7.5325美元，小麦上涨2.2%，大豆上涨1.2%。