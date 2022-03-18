中国城市人口吸引力报告：前十广东占四席

中国国人口吸引力城市top300中，深圳蝉联榜首，广州位列第二。值得注意的是，在人口吸引力排名前十的城市中，光广东省就有四个，分别是深圳、广州、东莞、佛山。

据界面新闻报道，《2021年度中国城市活力研究报告》显示，全国四大一线城市中，北京、上海的人口吸引力依次排在深圳、广州之后。事实上，一定程度上，广深人口的增量来源便是北京和上海。

由于京沪两个一线城市城区人口规模大，出现人口过多、交通拥堵、生态环境等问题，京沪相继提出了人口控制和疏解的政策。两城人口在2014年前后达到高峰后，2015年以来增长缓慢。在这种情况下，就有部分人口从京沪转移到了广深。

不过，由于北京的特殊身份，它仍然具有其他城市不可替代的优势，这成为它吸引人口特别是北方人口的核心竞争力。而上海作为中国长三角城市群的龙头城市，对长三角、华东地区、长江经济带、中原等地的人口吸引力不言而喻。

此外，新一线城市东莞2020年常住人口突破1千万，达到1046.66万人，迈入千万人口大城市，近十年增长27.33%；另一座新一线城市佛山2020年常住人口逼近1千万，达到949.89万人，近十年增长32.03%。

最近两年，受疫情影响，广东不少外来务工人员没有及时返工复产，在一定程度上影响到常住人口的统计。另一方面，随着沿海土地、劳动力等综合成本上升，沿海地区产业向中西部地区转移，中西部地区的工业化和城镇化水平不断加快，吸引了省内其他地市大量人口流入以及部分沿海劳动力的回流。

与此同时，从2017年起，全国多个城市掀起“抢人大战”，杭州作为浙江的省会，更受流入人口的青睐，人口净流入量多次在新一线城市中领跑。

统计数据显示，2021年浙江省常住人口净增72万人，位居第一，其中杭州贡献显著。广东净增60万人排在第二，这也是近年来广东首次跌出第一。

