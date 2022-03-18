香港失业率急升 议员吁公布失业援助金细节

香港政府昨天（17日）公布最新失业率升至4.5%，有逾15.7万人没有工作。香港劳联立法会议员林振升担心，若冠病疫情持续恶化，失业率可能会继续上升，甚至超过2020年12月至2021年2月，疫情以来的最高位的7.2%。

综合星岛网和香港01报道，林振升在电台节目中指出，很多劳工，尤其是饮食业员工大多没有被解雇，但也没有工作，担心不符合申请失业援助金的资格，因此促请政府尽快公布细节。

林振升认为，百分百担保个人特惠贷款计划可分开十年慢慢还，可帮助到开工不足及收入大减的民众。

工联会立法会议员邓家彪则说，失业率的升幅是预期之内，更预计情况会更差，与2020年7月相若。针对1万港元（约1733新元）的临时失业援助金，邓家彪说，失业援助金可以行双轨制，以家庭为单位，家中失业及开工不足的成员只要总收入不超过某个数字就可以申请。他还说，很多民众对百分百担保个人特惠贷款计划表示有兴趣，但银行对文件要求较严格，建议政府可给予银行清晰指示。

中大刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量认为，失业率的升幅算快，而且会再上升，因3月份的情况比2月更差，直至4月才有机会回落，预计失业率会升至5%左右。提到失业补贴同消费劵虽有一定帮助，但与一个月的薪金仍有距离，建议政府以科学方法恢复社会运作，令食肆及商户重新营业，以让经济继续运作。