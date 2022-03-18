消息：中国拟要求腾讯将微信支付纳入金融控股公司

在蚂蚁集团业务重组仍未明朗之际，消息人士透露，中国监管部门考虑要求腾讯控股将微信支付纳入新成立的金融控股公司，并可能需要为微信支付申请单独的支付牌照。

据彭博社报道，知情人士称，与蚂蚁集团类似，腾讯控股需要将包括银行、小贷、保险和征信等在内的金融业务纳入金融控股公司，和传统银行一样接受监管，监管层正在考虑是否需要将微信支付纳入该金控公司，并且和社交平台分开运营。

2021年中国央行曾发布公告要求符合条件的企业要依法申请设立金融控股公司。

尽管投资者一直预期腾讯会将其金融业务纳入一家单独的控股公司，但到目前为止，重组可能会对微信支付产生具体何种影响并不清楚。鉴于微信用户超过10亿，任何降低其移动服务便利性的举动，都可能会削弱它的吸引力。

始于蚂蚁集团上市被叫停，中国大型平台公司过去一年多来一直处于严监管中；最新报告显示，蚂蚁估值恐降至630亿美元（853.59亿新元），相较2020年计划IPO时的3200亿美元跌去八成。

知情人士还提到，对腾讯不同业务平台之间的协同合作如何安排，目前尚无定论。

腾讯预期仍将拥有金控公司的控股权，但有一个问题是未来微信是否也应该接入竞争对手支付宝。对腾讯旗下第三方支付平台财付通拥有的支付牌照，知情人士表示，该牌照不足以涵盖微信支付的业务。财付通通过微信支付和QQ钱包等为用户提供移动支付服务。

设立金融控股公司意味着在资本金和监管方面将面临更高的要求。《华尔街日报》本周称腾讯因微信支付涉及违规可能面临创纪录的罚款。

腾讯高管此前曾表示，重整金融科技业务对运营的影响中性，公司已在业务规模上进行了自我约束，合规是公司生命线。

不过腾讯金融科技和业务部门（包括云计算）是其增长最快的引擎，2021年半年报数据显示，这部分在总收入中贡献占比在30%左右，是仅次于游戏的最大收入来源。微信支付业务在中国移动支付市场上据估占约40%的份额，仅次于支付宝。

但相较蚂蚁集团是将所有金融科技业务合并在一家实体，腾讯内部业务架构颇为复杂，因而剥离微信支付可能更为不易。腾讯的支付、财富管理、贷款、保险和银行服务分散在多个事业群，由不同部门管理。例如，腾讯支付业务就分属微信事业群和企业发展事业群领导的金融科技部门，后者提供后端基础架构。

此举亦可能会再度引发投资者疑问，即中国对科技巨擘们的强监管是否仍未见顶？本周三（16日）金融委会议曾一度提振信心，会议提到坚持稳中求进，通过规范、透明、可预期的监管，稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作，红灯、绿灯都要设置好，促进平台经济平稳健康发展，提高国际竞争力。

从高点已腰斩的恒生科技指数此前连两天累计涨超30%，不过周五早盘已再度走跌。