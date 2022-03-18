中国专家：普遍来看奥密克戎比流感症状还轻

北京地坛医院副院长蒋荣猛说，普遍来看，奥密克戎的症状比流感还轻，越来越像感冒。

据《财经》杂志旗下《财经·大健康》报道，也是中国冠病防治专家组成员的蒋荣猛受访时说，近一个多月来，地坛医院收治了400多个感染者，绝大部分症状都非常轻，没有发烧超过三天的，也没有重症病人。

蒋荣猛说，与德尔塔毒株相比，奥密克戎引发的重症率只是其十分之一。从这次吉林的情况来看，危重症的比例也相当低。

他认为，目前来看，奥密克戎的症状比流感还轻，“应该说越来越像感冒”。

对于新版诊疗方案，蒋荣猛说，以前所有的病人、阳性感染者都要送到定点医院，对医疗资源的占用非常大。现在临床管理的手段越来越成熟，有足够的时间和经验去发现潜在的重症病例，及时干预以减少重症和死亡的发生，这样就没有必要把所有的感染者都放到医院进行隔离观察治疗。再加上现在的中西医结合治疗越来越成熟，基于这些变化，第九版的诊疗方案有了很大改变。

不过，蒋荣猛也指出，诊疗方案调整后，不意味着防控就放松了，只是会根据实际情况，更加精准科学高效地防控。他认为，从临床上，现在更需要做的是，短期内能够把可能发展成重症的病人筛选出来，提前进行有针对性的治疗。

中国官方本月15日推出新版冠病诊疗方案，提出轻症病例可免入院治疗，并缩短出院后健康监测时间，释放出放宽防疫管控信号。