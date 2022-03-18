美议员拟推新法案警告中国援俄后果

美国国会议员计划推出新法案，目的在于警告中国协助俄罗斯规避国际社会金融制裁将面临的后果。民主、共和两党议员普遍表示，如果北京选择对莫斯科提供援助的话，“制裁会是考虑选项”。

据美国之音报道，美国议员鲁比奥（Marco Rubio）、斯科特（Rick Scott）等提出关于击垮俄罗斯疯狂好战行为及中国参与普京阴谋的法案（Crippling Unhinged Russian Belligerence and Chinese Involvement in Putin’s Schemes Act），亦即《遏制中俄合谋法》。

根据内容，法案将制裁使用其它金融通信系统与俄罗斯进行国际交易，协助俄罗斯规避遭禁用SWIFT系统制裁的中国金融机构。SWIFT系统为“环球银行金融电信协会”系统，能为全球1万1千多家银行和金融机构提供安全的信息传输，实现跨境支付。

法案特别指出，美国将针对使用人民币跨境支付系统（CIPS）和俄罗斯版的金融传输系统（SPFS）等替代系统的中国金融机构进行制裁。SPFS为俄罗斯中央银行开发的另一套金融传输系统。该系统自2014年进行开发，2019年投入使用，但目前为止仅有八家银行加入，规模相当小。

法案提到的具体制裁措施包括将冻结或终止与中国金融机构有关的任何美国账户，或阻止这些机构使用在美国的财产。

鲁比奥参议员表示，这项法案将让使用CIPS和SPFS与俄罗斯金融机构有往来的中国金融机构几近不可能与美国金融系统展开交易。

美国国会两党从乌克兰战争爆发以来一直大力推动对俄罗斯施加制裁。议员们现在表示，如果中国帮助俄罗斯逃避美国和欧盟制裁，或者为俄罗斯提供任何军事、经济等援助，将支持扩大制裁范围，将中国囊括在内。

中国在俄乌战争中所扮演的角色日益受到关注。中国至今仍未公开表态谴责俄罗斯的入侵行动。国际法院在3月16日以13比2票的结果裁定俄罗斯应停止对乌克兰的军事行动，投下唯二反对票的为俄罗斯籍和中国籍的法官。