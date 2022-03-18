林郑：陆港医护对如何分工已有共识

微博流传一份中国大陆护士到香港支援的分工表，引发网民批评港方区别待遇。香港特首林郑月娥说，两地医护采取混合模式工作，协作过程分工是经过双方同意的，不应由外人“以一张纸评价”。

据星岛网报道，林郑月娥说，全港社会都感激中央支援抗疫，大陆医护放下手上工作，千里迢迢来港服务，他们也要重新适工作环境，对此，香港致以衷心感谢。

对于网传两地医护分工问题，林郑月娥指，两地团队就分工已有共识，不应由外人以“一张纸评价”。

林郑月娥强调，不论大陆或香港医护人员，大家都是白衣天使，以救人为宗旨，对他们的专业精神充满信心，大陆医护团队来港能提供更好治疗，减少重症甚至死亡率。

她又说，大部分大陆援港医护人员曾在广东三甲医院服务，也曾去武汉抗疫，非常有经验，相信团队清楚如何发挥能帮助香港。

微博近日流传一份声称“协同模式开展初期护理常规工作及分配”，当中列明香港医护负责派药、注射药物等工作，大陆医护人员则要负责协助病人更换尿片、转身、喂饭、验血糖等工作。有大陆网民批评分工不平等，认为大陆医护只能负责护工的工作，得不到尊重。

香港医管局发言人回应传媒时说，医管局与大陆援港医疗队就于冠病治疗中心的医疗工作，双方近日积极讨论协商，务求尽快开展互相协作服务病人。上周首批大陆资深护理主任和医管局护士团队在初期演练时，因应分阶段熟悉系统及工作流程，拟定分工计划，作为压力测试。目前，大陆及香港护理团队已完成对接讨论，双方达成共识，并将一起负责临床护理工作，香港医护团队会与大陆团队肩并肩工作，共同为香港病人提供专业护理服务。