中国首批逾2万盒进口辉瑞冠病治疗药通关

据上海海关消息，2.12万盒进口冠病治疗药物帕克斯洛维德（Paxlovid）昨天（17日）晚上10时30分经上海外高桥保税区海关验放后，办结全部进口通关手续，火速运往中国全国抗疫一线。这是该种药物被纳入最新版冠病诊疗方案后中国的首批进口。

据澎拜新闻报道，2月11日，中国国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准辉瑞公司冠病治疗药物帕克斯洛维德进口注册。3月15日，中国国家卫生健康委发布的《冠病诊疗方案（试行第九版）》修订要点显示，国家药监局批准的帕克斯洛维德特异性抗冠病药物被写入诊疗方案。

上海海关综合处副处长胡晓明称，这批货物是从浦东机场口岸入境的。他们提前对接企业了解货物进口情况，制定并启动全程通关保障预案，指导企业采取“提前申报”模式。货物抵达浦东机场后，立即提离并转运至外高桥保税区，为企业后续的申报进口和分拨出运提供了宝贵的时间“提前量”。

保税区海关“接棒”后，在业务现场设置绿色通道，确保货物安全便捷通关。鉴于这批药物对储存环境有较为严格的要求，在接到企业的预约查验申请后，保税区海关指派关员在做好安全防护的前提下，赴企业开展入库查验工作，根据查验指令完成现场验核，实现通关“零等待”。

保税区海关综合业务二科科长耿静说:“这批货物数量比较大，我们充分发挥海关特殊监管区域物流分拨中心的功能，帮助企业根据实际情况和需求，合理安排分批出区及相应的运输计划，提供全天候通关保障，不让药品有一秒钟的耽搁。”