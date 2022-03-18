中国卫健委：坚持“动态清零”不动摇

中国国家卫健委副主任王贺胜说，卫健委和国家疾控局将坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。

据中国央视报道，王贺胜今天（18日）下午在新闻发布会上介绍，卫健委和疾控局坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，针对局部地区发生的多起本土聚集性疫情，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，从严从实开展防控工作，坚决采取更加有效、更有针对性的措施。

对于本轮疫情出现的原因，王贺胜提到，有的地方认为奥密克戎变异株症状轻，流感化，思想松懈麻痹，有“歇歇脚、缓一缓”的心态，各方面准备不足，常态化防控和应急处置放松了要求。

王贺胜说：“我们组织专家分析研判，大家都认为，全球本轮疫情是高位流行，而且近期不会结束。我国仍将持续面临同时段多地发生以奥密克戎病毒株为主的疫情防控局面，可以说防控的形势日趋严峻复杂。”

对于接下来的防疫安排，王贺胜说，要筑牢外防输入防线。坚持人、物、环境同防，加强口岸高风险岗位人员管理，严格闭环管理，加密核酸检测频次；加强进口冷链食品和高风险非冷链物品等风险防范；持续加强边境口岸管控，加大非法出入境活动打击力度。

王贺胜说，要进一步提高疫情防控和疫情处置能力，完善监测、流行病学调查、隔离医学观察、社区（村）疫情防控、样本采集和检测等防控方案，实施核酸初筛阳性后“逢阳必报、逢阳即报、接报即查、先管后筛”，规范疫情发生后风险人员排查、密切接触者管理、风险区域划定等工作。

卫健委还要求，全面加强医疗机构首诊负责制和院感防控措施，对7000多家发热门诊和800多家定点医院进行台账式管理。王贺胜介绍，在加强核酸检测能力建设方面，全国总体检测能力已经超过4000万份/天。