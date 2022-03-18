研究：中国民众平均睡7.06小时 比十年前少1.5小时

一项研究报告指出，中国民众睡眠时长不足，每天平均睡眠时长为7.06小时，相比十年前时间缩短近1.5小时。

据澎拜新闻报道，中国社会科学院社会学研究所、社会科学文献出版社等联合今天（18日）发布《中国睡眠研究报告（2022）》，并指出以上数据。

据报告课题组介绍，本研究所用数据源于中国社会科学院社会学研究所于2021年11月开展的中国居民睡眠状况线上调查。调查样本为18至71岁成年人，最终获得有效样本6037个。

数据显示，中国民众睡眠时长不足，每天平均睡眠时长为7.06小时，超过8个小时的被调查者比例仅为7.97%。比较2012年至2021年十年间民众睡眠情况，如今入睡时间平均晚了两个多小时，起床时间平均晚了37分钟，意味着睡眠时长缩短近1.5小时。

报告还指出，影响睡眠时长的因素分别是看手机或上网导致睡眠拖延，工作或学习时间长挤占了睡眠时间，以及失眠等睡眠障碍的影响。年龄越小的被调查者，看手机、上网拖延睡眠的比例越高。

在询问“因花时间在手机上而导致失眠”的情况时，31.19%的被调查者选择了“有时”，18.73%的被调查者选择了“总是”，仅7.98%的被调查者选择了“几乎从不”。在询问“每天睡觉前看一会儿手机”的情况时，53.65%的被调查者选择了“总是”，20.15%的被调查者选择了“有时”，仅2.61%的被调查者选择了“几乎从不”。

此外，针对“双减”政策对中小学生睡眠的影响，报告课题组进行了专题分析。数据显示，在“双减”政策实施后，61.53%的中小学生家长表示孩子上床时间提前了。有69.98%的中小学生家长表示孩子睡眠质量有所改善。但是仍有50.48%的中学生家长和37.77%的小学生家长表示孩子每天的平均睡眠时长仍然无法达到8小时。这些数据说明，双减政策对中小学生睡眠问题的改善有着积极的意义，但仍需持续关注。

