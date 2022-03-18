三年亏损48亿人民币 零跑汽车将赴港上市

中国新能源汽车制造商零跑汽车昨天（17日）向港交所递交上市申请书。这也是“蔚小理”之后，第四家即将登陆港股的新造车公司。

据TechWeb报道，零跑汽车未披露此次IPO融资金额。根据招股书显示，零跑汽车计划将筹集到的资金40%用于智能电动汽车研发、25%用于提升生产能力、25%用于提升品牌知名度、10%用于运营资金及一般公司用途。

企查查信息显示，零跑汽车成立于2015年12月，注册资本10亿元（人民币，下同，约2亿新元），法定代表人为朱江明。朱江明是技术研发出身，曾为安防巨头大华股份的创始人之一，最初投身电动汽车领域，背后也有大华的支持。

零跑汽车主要聚焦于价格在15万元至30万元的中国中高端主流新能源汽车市场，在过去三年中交付了三款车型。根据招股书，截至2021年12月31日，零跑汽车三款智能电动汽车共计交付了52832台车。

招股书还显示，零跑汽车2019年至2021年营收增长强劲，2019年收益1.17亿元增加439.7%至2020年的6.31亿元，2021年进一步增加396.1%至31.32亿元。毛利率由2019年的-95.7%改善至2020年的-50.6%，并于2021年进一步改善至-44.3%。

具体业务方面，零跑汽车的营收主要来自汽车及部件销售收入，2019年至2021年该板块营收分别为1.17亿元、6.16亿元、30.59亿元，尤其是在2021年，该板块受益增长迅速。

不过，零跑汽车在增收的同时并未实现净利润的增长。2019年至2021年，零跑汽车权益持有人应占年内亏损分别为9.01亿元、11亿元、28.46亿元，三年共计亏损约48.47亿元，且呈现亏损逐年扩大的趋势。

零跑汽车在招股书中写道：“我们过去录得毛亏损及净亏损且经营性净现金流量为负，而这种情况在未来可能会持续。”