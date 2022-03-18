长实集团：卖楼是日常业务 并非从大陆撤资

长江实业集团主席李泽钜在全年业绩记者会上回应出售大陆地产项目的问题时称，卖楼不是撤资，是任何地产公司的日常业务。

据澎湃新闻报道，长实集团发布2021年全年业绩报告，财务数据显示，2021年全年，长实集团总收入832.41亿港元（144.31亿新元），同比增长16.7%；净利润212.41亿港元，同比增长30.06%。

从长实集团来自香港、大陆及来自英国各地的收入来看，来自香港地区的收入反超大陆，录得238.05亿港元，同比增长41.76%；来自中国大陆的总收入229.12亿港元，同比减少18.65%；来自英国的总收入216.03亿港元，同比增长100.57%。

过去几年，李嘉诚家族旗下的公司频频出售位于大陆的物业项目。长实集团2021年的业绩报告还显示，今年1月完成出售上海世纪盛荟广场，将于2022年上半年带来收益。

针对撤资的问题，李泽钜在业绩会上指出：“卖楼不是撤资，而是任何地产公司的日常业务。正如做制衣的，不可能不卖制成的衣物，有时批发卖，有时零售卖。卖楼是我们本业，所以卖楼不是撤资。”

李泽钜说，对于长江集团，全世界很多地方，经过多年经营，都是公司的本地市场。“中国是我们的家乡，多多少少也有些感情因素，但我们仍是要看数字。”

近两年长实集团还出售了飞机租赁业务及英国伦敦的物业，还有消息称，长和系有意出售价值逾千亿的英国电网资产UK Power Networks Holdings Limited（UKPN）。

李泽钜对此表示：“我们市场都有收到不同的offer（报价），有offer并不代表我们一定会卖。”而对于出售飞机业务及英国伦敦物业，李泽钜称，作为跨国企业，整个长江集团每天都面对好多投资选择，项目涉及不同地域以及不同行业。

他说：“哪个地域、哪个项目更容易产生好回报，是我们进行投资的重要考虑因素。对我们集团来说，不是选择地方，优质资产才是最重要的。至于投资的地域，于现今社会，不应只限制一个地区。我相信你们也认同，比较成功的大企业都希望世界各地都是他们的市场。”

李泽钜说：“长江集团的DNA是全球公司。做投资最重要是哪个地域有优质资产容易产生好回报，这两项对股东最重要。”