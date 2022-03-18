中国官员：决不接受美国在乌克兰问题上胁迫中国

在中国国家主席习近平今晚（18日）同美国总统拜登通话前，中国官媒《环球时报》引述一名中国官员的话说，中国决不接受美国的威胁和胁迫。

据环球时报报道，这位不具名的中国官员说，今晚的通话是由美方提出，中方从发展中美关系以及在乌克兰问题上劝和促谈、敦促美国采取正确立场的需要出发，同意了这一提议。

这名官员说，美国一些高官这两天又密集发表不负责任的言论，散播虚假消息，在乌克兰问题上不断向中国“泼脏水”，大搞施压胁迫。这种做法已经成为美国在中美高层接触前的标配，很不道德，也不负责任。

这名官员说，乌克兰危机爆发以来，中国一直从事情本身的是非曲直出发，做出独立自主的判断和建设性努力，秉持一贯外交政策，尊重各国主权和领土完整，遵守联合国宪章宗旨和原则，重视各国合理安全关切，支持一切有利于和平解决危机的努力。

这名官员还说：“谁是光明磊落，谁在心怀鬼胎？谁在缓和局势，谁在加剧紧张？谁在劝和促谈，谁在拱火浇油？谁在维护和平稳定，谁在挑动集团对抗？国际社会自有公论。”

这名官员说，作为这场危机的始作俑者和直接相关方，美国应该做的是，好好反思一下自己扮演的角色，反思一下美国迄今发挥的作用，切实承担起历史责任，为解决乌克兰危机拿出实实在在的行动，取信于国际社会。谁站在历史正确的一边，谁站在历史错误的一边，这将由历史证明，而不是由个别国家和个别人说了算。

这名官员说，中国决不接受美国威胁胁迫的做法。如果美国采取的措施损害中国的正当利益，损害中国企业和个人的合法权益，中国不会坐视不管，必将作出强有力的回应。美国对此不要有任何幻想和误判。

该名官员还说，中国也会继续敦促美国言而有信，落实总统拜登关于不寻求新冷战、不寻求改变中国的体制、不寻求强化同盟关系反对中国、不支持“台独”、无意同中国发生冲突对抗的承诺。中国敦促美国秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，与中国一道落实两国元首共识，推动中美关系早日回到健康稳定发展的正确轨道。

路透社报道，美国白宫说，美国总统拜登将于美国东部时间周五（18日）早上9时（新加坡时间周五晚上9时）和中国国家主席习近平通电话。白宫周四发表声明说，此次通话是美国为确保中美沟通渠道开放而持续进行的努力。声明表示，“两位领导人将讨论如何管控中美竞争关系、俄罗斯对乌克兰的战争以及其他共同关心的课题”。

路透社此前报道，美国向北约和亚洲盟友表示，北京已向莫斯科发出信号，表示愿意应其要求向俄罗斯提供军事和经济援助，以支持其在乌克兰的战争。

中国周二（15日）否认了美国官员关于俄罗斯在乌克兰问题上寻求军事援助的说法，并指控美国散布“恶意的虚假信息”，有可能使冲突升级。几名美国官员此前说，俄罗斯在2月24日入侵乌克兰后曾向中国要求提供军事装备，这令白宫担忧北京可能破坏西方帮助乌克兰军队保卫国家的努力。