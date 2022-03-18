【习拜视频通话】习近平：中美应为世界和平与安宁共同作出努力

美国总统拜登和中国国家主席习近平视频通话已经开始。

据新华社微博消息，习近平对拜登说：“我们去年11月首次‘云会晤’以来，国际形势发生了新的重大变化。和平与发展的时代主题面临严峻挑战，世界既不太平也不安宁。”

习近平说：“乌克兰危机是我们不愿意看到的。有关事态再次表明，国家关系不能走到兵戎相向这一步，冲突对抗不符合任何人的利益，和平安全才是国际社会最应珍惜的财富。”

他对拜登指出，中美作为联合国安理会常任理事国和世界前两大经济体，他们不仅要引领中美关系沿着正确轨道向前发展，而且要承担应尽的国际责任，为世界的和平与安宁作出努力。

中美元首是在今晚（3月18日）9时许展开俄乌战争爆发后的首次通话，这也是两人第四次以中美元首身份对话。习近平和拜登最后一次是在去年11月举行视频会晤，历时约三个半小时。

华盛顿过去几周持续警告，中国可能因支持俄罗斯而面对二级制裁。美国国务卿布林肯昨天（17日）在一场记者会上强调，拜登与习近平通话时将阐明，若中国采取任何行动支持俄罗斯的入侵，“我们会毫不犹豫让他们付出代价”。

中国官媒《环球时报》今午也引述中国官员称，中方将在通话中，就中美关系和乌克兰问题向美国表明严正立场。