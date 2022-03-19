与拜登通话 习近平：一个巴掌拍不响 解铃还须系铃人

美国总统拜登昨晚（18日）和中国国家主席习近平举行俄乌战争爆发后的首次视频通话。习近平在通话中引用“一个巴掌拍不响”、“解铃还须系铃人”形容乌克兰局势，并就台湾问题警告称，“如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响”；拜登则表明若北京为俄罗斯入侵乌克兰提供“物质支持”，将面临“后果”。

拜登和习近平于北京时间昨晚9时许举行历时约1小时50分钟的视频通话。这是两人第四次以中美元首身份对话，两人去年11月的视频会晤历时约三个半小时。

据路透社报道，白宫新闻秘书普萨基在周五的新闻简报会上说，北京若为莫斯科入侵乌克兰的行动提供“物质支持”，将面临“后果”。但没有详细说明这些后果可能是什么，或美国将如何定义“物质支持”。不过，她指中国的大规模贸易流动可能会受到影响。

当被问及作为世界最大出口国的中国有没有可能面临贸易关税或制裁时，普萨基说：“制裁肯定是我们工具箱里的其中一个工具。”

普萨基还说，拜登下周将与欧洲盟友讨论中国和俄罗斯站在一道的问题。

中国官媒新华社的报道则说，习近平是应约同拜登视频通话，两国元首就中美关系和乌克兰局势等共同关心的问题坦诚深入交换了意见。

根据新华社发布的通话内容，拜登就乌克兰事态介绍了美国立场，表示愿同中国沟通，防止事态升级。

习近平则重申中国一贯立场，强调乌克兰局势发展到这个地步是中国不愿看到的。他说，中国历来反对战争，从事情本身是非曲直出发，独立自主作出判断，坚持按照联合国宪章办事，这些大的原则是中国处理乌克兰危机的立足点。

他呼吁各方共同支持俄乌对话谈判，谈出结果、谈出和平，并强调美国和北约也应该同俄罗斯开展对话，解开乌克兰危机的背后症结，化解俄乌双方的安全忧虑。

习近平在通话中对拜登说，作为大国领导人，要考虑妥善解决全球热点问题，更要考虑全球稳定和几十亿人民的生产生活。他也批评西方对俄罗斯的制裁，称“实施全方位、无差别制裁，受罪的还是老百姓”，如果进一步升级制裁，还会引发全球经贸、金融、能源、粮食、产业链供应链等发生严重危机，使本已困难的世界经济雪上加霜。

“形势越是复杂，越需要保持冷静和理性。任何情况下都要拿出政治勇气，为和平创造空间，为政治解决留有余地。”

他引用中国两句老话“一个巴掌拍不响”“解铃还须系铃人”指出，关键是当事方要展现政治意愿，着眼当下，面向未来，找到妥善解决办法，其他方面可以也应当为此创造条件。

他强调，当务之急是继续对话谈判，避免平民伤亡，防止出现人道主义危机，早日停火止战。长久之道在于大国相互尊重、摒弃冷战思维、不搞阵营对抗，逐步构建均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。他还称，中国一直在为和平尽力，将继续发挥建设性作用。

就中美关系，拜登在通话中说，50年前，美中两国作出重要抉择，发表了“上海公报”。50年后的今天，美中关系再次处于关键时刻，美中关系如何发展将塑造21世纪的世界格局。

拜登重申，美国不寻求同中国打“新冷战”，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突。美方愿同中方坦诚对话，加强合作，坚持一个中国政策，有效管控好竞争和分歧，推动美中关系稳定发展。他愿同习近平保持密切沟通，为美中关系把舵定向。

习近平表示，他和拜登都赞同中美要相互尊重、和平共处、避免对抗，都同意双方在各层级各领域要加强沟通对话。

但他也说，目前中美关系还没有走出美国上一届政府制造的困境，反而遭遇了越来越多的挑战。特别是美国一些人向“台独”势力发出错误信号，这是十分危险的。

他强调，台湾问题如果处理不好，将会对两国关系造成颠覆性影响，希望美方予以足够重视。

“中美关系之所以出现目前的局面，直接原因是，美方一些人没有落实我们两人达成的重要共识，也没有把总统先生的积极表态落到实处。美方对中方的战略意图作出了误读误判。”

习近平强调，中美过去和现在都有分歧，将来还会有分歧，“关键是管控好分歧”。

新华社的报道还称，两国元首认为，此次视频通话是建设性的，责成两国工作团队及时跟进，采取实际行动，争取中美关系重返稳定发展的轨道，为妥善解决乌克兰危机作出各自的努力。