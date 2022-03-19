据报港府拟全民派发抗疫包 最快本月实施

消息称，香港政府拟全民派发抗疫包，正部署细节安排。据了解，政府正总动员各社团、地区组织等派出大量义工，配合拟议推出的全民派发抗疫包计划，初步打算透过亲自上门、在各区设立派发点等渠道派发，抗疫物资估计包括口罩、快速检测包、中成药等，更好的利用中央援港物资，预计最快本月实施。

根据《星岛日报》报道，在中央全力支持下，香港政府工作小组与大陆专班紧密对接及协调下，就特区政府提出的需求，各种医疗物资包括快速检测包、口罩、中成药、保护装备、医疗用品已陆续运抵香港。

报道提到全国两会召开期间，有港区全国政协委员引述国务院港澳办主任夏宝龙在会晤时提到，自上月至本月8日，中央支援香港的相关医疗物资累计总值已接近9亿元人民币（约1.56亿新元）。香港政府目前主要透过民政事务总署及“全港社区抗疫连线”等，将抗疫物资派发予有需要市民，包括居家隔离者。

据悉，政府部分高层官员及相关组织代表等，昨日曾开会商议推行全民派发抗疫包，旨在更好利用中央援港物资，希望人人有份，都能感受中央的暖意。据了解，政府希望动员在港的大小社团、地区组织及机构等，派出大量义工协力，甚至动员公务员配合，初步计划透过亲自上门、在各区设立派发点等渠道派发抗疫包，预计包括口罩、快速检测包、中成药等物资。

据了解，涉及“三无”旧楼、劏房等地，政府初步倾向亲自上门派发抗疫包，亦不排除可放入较大的信箱内，但实际派发方式、如何做到人人有份又不被滥用，以及在哪里设立派发点最合适，目前相关细节还在商讨，未有定案。据知，有关方面初步希望派发抗疫包大行动在本月内能实施。

另外，医疗物资保障工作小组召集人、商经局局长邱腾华日前到访多个地点，了解大陆抗疫医疗物资抵港后的物流安排。

商经局表示，医疗物资保障工作小组与大陆专班紧密对接，确保防疫抗疫物资尽快供港，目前已接收快速检测包逾1亿份、口罩逾1亿8000万个、其他保护装备超过1600万件、血氧仪超过150万部等。

工作小组也已将绝大部分中央捐赠的60万盒抗疫中成药，转发给围封强检居民、身处隔离设施的确诊者、在中医诊所接受治疗的人士和其他有需要的市民。