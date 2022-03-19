阿根廷研究：国药灭活疫苗对老年人预防死亡有效率为85%

一份来自阿根廷真实世界的大样本显示，对于60岁及以上的老年人，两剂接种后，中国国药灭活疫苗减少死亡风险的有效率为85%，研究者称，这是第一份报道国药疫苗对老年人有效率的研究。

根据澎湃新闻引述国际权威医学期刊《柳叶刀》报道，从去年1月起，阿根廷开始全国疫苗接种运动，当年3月起，对60岁及以上人群接种中纳入国药灭活疫苗。

由阿根廷国家流行病学和国家战略信息局局长Analía Rearte领导的这项研究在去年1月到9月（流行病学第5周到37周）间执行。该研究对疫苗的效果进行了回顾性研究，旨在评估在60岁及以上的老年人中，疫苗对减少感染冠病风险的有效率及对减少因冠病死亡的有效率。

研究发现，对于60岁及以上的老年人，两剂接种后，疫苗减少死亡风险的作用比减少感染风险的作用更显著。国药灭活疫苗减少死亡风险的间接估计有效率为85%。

研究者表示，在这项研究开始前，国药灭活疫苗对老年人的有效性还未有研究报道。据其所知，这是第一项在中等收入国家的真实世界环境中评估包括国药在内的三款疫苗有效性的研究。

论文还写道，该研究表明，在阿根廷全国疫苗接种运动背景下，风险较高的60岁及以上人群接种疫苗能够有效地预防冠病感染，且更为有效地预防因患冠病死亡。