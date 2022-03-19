李敖女儿李文宣布参选台北市长：好好“闹一闹”让大家过瘾

台湾已故知名作家李敖女儿李文昨天（18日）表示，将继承父亲的意志，参选台北市长，并规划、打造“2022至2026魔幻新台北”。她也表明，这次参选将“好好的‘闹一闹’也让大家过瘾一下”。

李文在面簿上宣布，“投入竞选2022台北市长，为纪念父亲、一代大师李敖曾经参选台北市长的意志传承”。她说，目前已着手进行“台北市政府前瞻性政策及议题白皮书”，将整合台湾、美国、中国大陆各大都会城市发展经验，三位一体、全方位规划“2022至2026魔幻新台北”。

李文解释，除了她曾生活过的曼哈顿、旧金山、北京、厦门、台北，因而感悟出的各城市可采优势特色，更会参閲各种中西相关先进大都市成功发展资料及请益各都市前沿规划专家的创新建言，完拟可行、超效的“台北市政府愿景白皮书”。

李文强调，由于她没有政党包袱，市府一级机关的局、处、委员会首长，将先由原单位资深事务官，择优升任，除非实在毫无适任之人；人人有机会在专业领域尽情发挥、放手一搏。“专家治市”实为施政中心。谁敢包庇、施压，“我毫不客气的检举，揭发，曝光”。

李文认为，身为台北市长，除主要关切一般市民民生政策外，两岸政策、议题实也不能回避；身为市长，无国防、外交职权的牵绊，仅有为台北市民的守护牧羊人，心中有民、政策为民。

李文表示，除扩大世界姐妹城市结盟外，两岸城市（如台北、上海论坛）交流，更需扩大频繁；两岸城市间，经济文化交流发展事关市民直接权益，不宜太多政治力介入，“合则两利、分则害”，市民之间可凝结共利共享纽带，进而扎实两岸平等、安全、和平之依存。

李文也提到自己国际化的身分，“我生在美国纽约曼哈顿，生为美国人”，并于2019年9月拿到台湾身分证（即同时持有中华民国台湾护照）。她说，其实有如此身分的人，更能在美国、中国大陆、台湾走大路、开大门，大步迈进开展促进市民无国界交流、合作、共创新局。“身为市长，市民权益常在我心、一切依归；本人绝对责无旁贷，全力以赴”。

李文最后也表明自己参选的态度，“选不上不是问题，问题是我会好好的‘闹一闹’也让大家过瘾一下，至少我会是最有气场，灵气，时髦的人在台上”。