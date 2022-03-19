林郑回复外国商会信件曝光 坚持先控疫情拒立即对海外通关

香港特首林郑月娥昨天（18日）致函国际商务委员会（ International Business Committee，简称IBC）的一封信件详述香港防疫政策和措施，强调要先控制疫情，与海外通关“处于路线图较后位置”。

据香港01报道，香港第五波疫情持续，香港正实行疫情以来最严厉防疫措施，外国商会多次质疑隔离检疫政策过严，影响营商，部分企业甚至迁离香港。香港特首林郑月娥近日称“感受到金融机构容忍度下降”。

林郑月娥早前在记者会说，强烈感觉到民众对防疫政策的容忍度正在减退，又提到有金融机构对香港的严厉防疫状态失去耐性。她又透露会在本月20或21日全面交代一系列抗疫措施的方向，包括入境管制和检疫措施，正考虑让抵港人士的隔离期由14天减至七天，另会公布全民检测细节及社交距离措施等。

据林郑月娥回复国际商务委员会的信件，内容为回应委员对抗疫措施的关注。林郑月娥说，不少委员关注无症状患者可以居家隔离，认为在奥密克戎变种毒株患者以轻症为主之下，该建议是合理，而政府已经在2月8日容许密切接触者居家隔离，其后也将已接种两剂疫苗人士的隔离期，由14天缩减至七天。

对于部份委员关注全民检测的细节，林郑月娥指，政府要进行如此大型行动，需要十分小心及精心规划，政府已经在3月1日的新闻稿讲解，以缓和社会的不安和平息谣言。她说，政府知道需要对外提供足够资讯及全民检测的所有细节，令社会早有准备，自己已经在记者上说，将会公布更多资讯。

商界一直关注香港与外地及中国大陆通关，林郑月娥指了解他们的关注，但表示在走出第五波疫情路线图之中，对外通关需要较后时间才能实现，意指控制疫情是优先工作。她补充，会审视现时的定点航班，以容许在外港人回港。

国际商务委员会在1989年成立，是政府与商界沟通的平台，成员包括在香港的外国商会和香港总商会。