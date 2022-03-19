中国大陆新增本土确诊2157例 时隔一年多再现死亡病例

中国大陆昨天（3月18日）新增确诊病例2228例，含本土病例2157例，其中吉林1674例，包括吉林市914例、长春市742例、四平市12例、延边朝鲜族自治州6例。昨天还新增死亡病例两例，均为吉林的本土病例。这也是中国时隔一年多再次出现死亡病例。上次出现死亡病例是在去年1月。

根据中国国家卫健委网站消息，其余本土病例分别为福建199例，辽宁69例，广东47例，山东42例，天津28例，甘肃22例，黑龙江20例，浙江11例，陕西11例，上海8例，湖南6例，云南5例，河北4例，江苏3例，重庆3例，广西2例，北京1例，河南1例。含26例由无症状感染者转为确诊病例。无新增疑似病例。

昨天新增境外输入病例71例。境外输入现有确诊病例2056例，含重症病例1例，现有疑似病例7例。累计确诊病例16759例，累计治愈出院病例14703例，无死亡病例。

截至昨天，现有确诊病例1万8586例，其中重症病例31例，累计治愈出院病例10万5238例，累计死亡病例4638例，累计报告确诊病例128462例，现有疑似病例七例。

昨天新增无症状感染者1823例，其中境外输入110例，本土1713例 。

截至昨天，香港特别行政区累计病例达274095例，死亡5401例，台湾累计病例达21658例，死亡853例。