陕西限制冠病抗原检测总费用：每人次最高15元人民币

陕西省医保局出台和落实多项医疗保障措施，包括规定冠病病毒抗原检测总费用每人次最高限价15元（人民币，下同，约3新元）。

根据华商报客户端消息，最新通知明确：陕西省公立医疗机构开展冠病病毒抗原检测服务按照“价格项目+检测试剂”的方式收费，检测服务费为每人次5元，抗原检测试剂（含采样器具）零差率销售，检测总费用每人次最高限价15元。

通知同时明确，对不以疾病诊疗为目的冠病病毒抗原检测，将不收取门诊诊查费；群众在医疗机构购买检测试剂自测的，不收取冠病病毒抗原检测服务费，减轻群众自我防疫成本。

对于确诊冠病患者使用的药品和医疗服务项目，符合卫生健康部门制定的冠病诊疗方案的，可将其临时性纳入医保基金支付范围。对收治患者较多的医疗机构，可采取预付部分资金的方式，减轻医疗机构垫付压力，待疫情防控趋缓后及时清算。对疫情救治费用单列预算，不受总额预算指标限制。

此外，在医保药品中增加冠病治疗药品甲、乙、丙三类，在医疗服务项目中增加冠病治疗项目甲、乙、丙三类，在医保医用耗材中增加冠病治疗耗材甲、乙、丙三类，并赋予相应医保编码、支付类别，可根据现有政策文件选择使用相应的临时编码，全力保障医疗机构救治需求。

通知还强调，继续实施“长处方”政策，根据病情需要长期处方量最长不超过三个月。加强“双通道药品”管理，拓展慢特病定点零售药店购药支付途径，切实保障参保人员用药需求。 加强重点人群就医保障，继续对孕产妇、儿童、新生儿等重点人群开通医保“绿色通道”，按照特事特办、急事急办的原则优先处理，确保享受待遇畅通便捷。对血液透析、移植后抗排异治疗、门诊放化疗等定期治疗患者延长备案有效期，上传诊疗计划周期可放宽至三个月。对确诊冠病的异地就医患者，实行“先救治后结算”，报销不执行异地转外就医支付比例调减相关规定。

通知也要求，畅通线上参保登记服务业务，宣传网上医保缴费渠道。继续落实对确诊患者医疗费用实施综合保障等政策，细化完善各项工作措施，确保参保人员及时享受医保待遇等。