统一方便面邀请千人参观酸菜包工厂

中国方便面巨头康师傅供应商插旗菜业被央视“315节目”曝光使用“土坑酸菜”后，另一家出品老坛酸菜泡面的方便面公司统一打算邀请1000人参观酸菜包工厂。

统一公司周三（16日）在官方微博发文称，“即日起我们郑重邀请1000名媒体朋友、消费者、客户来我们统一企业的酸菜加工厂参观，欢迎愿意了解真相的朋友报名”。

微博详情介绍该活动时称，“我们永远坚持初心，虽然我们不是‘土坑酸菜’，但虚心接受监督。”

通告显示，活动报名截止时间为本月20日，参观地点为统一方便面全国全部六大酸菜包工厂。活动的食宿按该公司标准，由该公司承担。

根据九派新闻报道，统一企业的工作人员在回复媒体查询时说，此次活动是真的。 据介绍，该公司从2013年开始就有开放工厂的活动，已接待了上万名人员参观工厂。这次，他们也是想将这个活动做得更丰富多彩一点。

对于今年选择在这个时间发出邀请，对方表示，这是因为想吸引更多的消费者到工厂参观，实地体验酸菜的制作，“从采摘到腌制到发酵的一个过程，体验一下对食品安全的控制。”

他还说，“这个活动很火爆，昨天下午报名的人数就已经满了。”

至于参观活动什么时候开始，参观人员怎么分配，参观当天以什么形式呈现，工作人员称现在公司还在进一步商讨中，会考虑有直播的环节。

工作人员还说，虽然早就已经不和插旗公司合作，但统一泡面的销售也受到了这次“酸菜风波”的影响。“我们会根据当地政府的检测结果来执行后续的动作。”

央视3·15晚会周二曝光湖南插旗菜业有限公司制作的“土坑酸菜”供应给多家知名企业，其中包括康师傅。

康师傅随后取消与插旗公司的合作并下架、召回产品，而统一则坚称自己没问题，酸菜包原料“自腌自用”。