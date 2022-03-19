中国专家吁民众不必争抢囤积抗原试剂盒

中国大陆将抗原检测作为补充检测方法后，首批抗原自测试剂盒在各大医药电商平台和线下药房开售，不少试剂盒刚一上架便被抢购一空。专家说，抗原检测应用于高风险、高流行率的聚集性感染人群的检测，呼吁一般人群不必争抢，更不必囤货。

据《经济日报》报道，除了电商平台，南京，杭州、上海等城市也已在线下门店开卖抗原检测试剂盒。

中国国家卫生健康委临床检验中心副主任李金明说，抗原检测通过抗原抗体的结合反应来测抗原，特点是方便、快捷。奥密克戎等变异毒株传染性很强，给疫情防控带来了挑战。在一些不具备核酸检测能力的基层地区，或者面向一些感染风险相对较高的集中隔离人员，使用抗原检测，可以不需要专门实验室和复杂仪器，以更短时间检测出结果。

李金明说，需要注意的是，抗原检测不能代替核酸检测。核酸检测依旧是确定冠病感染的“金标准”。李金明指出，核酸检测的敏感性比抗原检测要高100倍至1000倍。“抗原检测应该用在高风险、高流行率聚集性感染人群的检测，一般人群没必要做抗原检测。”

李金明谈到需要使用自测试剂盒的群体时说，首先是到不具备核酸检测能力的基层医疗卫生机构就诊，伴有呼吸道、发热等症状且出现症状五天以内的人员。其次，隔离观察人员，包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员。最后，有自我检测需求的社区居民，比如有的居民觉得自己不小心接触到可能带有冠病的物品，担心会被感染，可用抗原检测的方法自测。“抗原检测的频率一天一次就好，不需要太频繁。”