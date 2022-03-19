消息：中国证监会表示在制定境外上市新规时将解决国际投资者担忧

两名消息人士引述一名中国证券监管机构高级官员表示，中国证监会在制定境外上市新规则时将解决国际投资者的担忧。

根据路透社报道，不愿透露姓名的消息人士说，证监会国际部主任申兵周四在亚洲证券业和金融市场协会(ASIFMA，亚洲证金会)的线上会议上表示，鉴于（国际投资者）对境外上市规则的一些担忧，“我们肯定将采取明确的行动方向”。

消息人士称，申兵补充说，中国不同部门在支持资本市场方面有非常强烈的共识。

中国证监会没有立即回应置评请求。亚洲证金会不予置评。

中国证监会去年12月公布就境外上市相关制度规则公开征求意见称，将对境内企业直接和间接境外上市活动统一实施备案管理； 规则草案包括要求管理中国公司境外上市的银行在监管机构注册。这加深了投资者对合规负担和其他监管风险增加的担忧，也有人担心企业可能会受到多次监管检查。

今年1月，中国网信办还宣布了一项规定，要求所有超过100万用户数据的平台公司在境外上市前，都要进行安全审查，更加剧了市场担忧。

中国副总理刘鹤本周三（16日）主持最高层级别的国务院金融稳定发展委员专题会议，要求有关部门“切实承担起自身职责”，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。

会议称，中美监管机构已取得积极进展，正致力于形成具体合作方案，中国政府将继续支持各类企业到境外上市。